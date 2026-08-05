Η Νατάσα Θεοδωρίδου βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Δράμα, όπου ταξίδεψε για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της. Από εκεί δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα της.

Στο βίντεο, η μητέρα της τραγουδίστριας απευθύνεται στους διαδικτυακούς φίλους της κόρης της και αναφέρει:

«Σας αγαπάω και σας λατρεύω όλους. Και σας αγαπάω διότι αγαπάτε το παιδί μου. Έχω το καλύτερο παιδί του κόσμου που είναι ειλικρινής.»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν σχολίασε περαιτέρω το βίντεο, το οποίο δημοσίευσε από την επίσκεψή της στη γενέτειρά της.

Λίγες ημέρες με την οικογένειά της

Η τραγουδίστρια επέλεξε να περάσει μέρος του καλοκαιριού στη Δράμα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, συναντώντας συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα.

Το στιγμιότυπο που ανάρτησε αποτελεί μία από τις προσωπικές στιγμές που μοιράζεται κατά καιρούς με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια τη μητέρα της.