Νέες λεπτομέρειες για την υπόθεση του άγριου επεισοδίου στην Πάρο έδωσε ο 71χρονος υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, ο οποίος έχει καταγγείλει ότι ξυλοκοπήθηκε από οδηγό ταξί.

«Μου ζήτησε σαν βρεγμένη γάτα να αποσύρω τη μήνυση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 71χρονος μιλώντας στο MEGA, περιγράφοντας έναν άνθρωπο σε εντελώς διαφορετική κατάσταση από εκείνη που, σύμφωνα με την καταγγελία του, είχε επιδείξει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Όπως είπε, ο οδηγός ταξί έκλαιγε όταν τον συνάντησε και επιχείρησε να τον μεταπείσει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αλλάξει την απόφασή του.

Ο 71χρονος ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τη νομική διαδικασία και ότι επιθυμεί η υπόθεση να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Το περιστατικό είχε ξεκινήσει, σύμφωνα με τον 71χρονο, όταν αντιλήφθηκε τον οδηγό ταξί να έχει έντονη αντιπαράθεση με μία τουρίστρια, να την σπρώχνεις, και ότι ο ίδιος παρενέβη.

«Πριν αρχίσει τον καβγά μαζί μου, έσπρωχνε τουρίστρια», είχε αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι μετά την παρέμβασή του η ένταση στράφηκε εναντίον του και ακολούθησε η συμπλοκή.

Ο 71χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε χτυπήματα και στη συνέχεια προσέφυγε στις Αρχές. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού υπήρξε ανακοίνωση από την πλευρά των επαγγελματιών ταξί της Πάρου, ενώ και ο οδηγός παρουσίασε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, με τον 71χρονο να δηλώνει αποφασισμένος να μην αποσύρει τη μήνυση, παρά την προσπάθεια προσέγγισης που, όπως λέει, έγινε μετά το επεισόδιο.