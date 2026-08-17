Δύο συναυλίες στη Ρωσία αναμένεται να δώσει τον Οκτώβριο ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Ουέστ, γνωστός και ως Ye, σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram της Gazprom Arena στην Αγία Πετρούπολη.

Οι εμφανίσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, στο στάδιο που αποτελεί την έδρα της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 70.000 θεατές.

Εφόσον οι συναυλίες πραγματοποιηθούν κανονικά, ο Ουέστ θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς αστέρες της μουσικής που θα έχουν επισκεφθεί τη Ρωσία μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα φθηνότερα εισιτήρια

Το ενδιαφέρον για τις εμφανίσεις του Αμερικανού ράπερ φαίνεται πως ήταν μεγάλο από τις πρώτες ώρες διάθεσης των εισιτηρίων.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι τιμές ξεκινούν από τα 9.000 ρούβλια, περίπου 106 δολάρια, ενώ τα φθηνότερα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις μία ώρα.

Οι τιμές για τις ακριβότερες θέσεις φτάνουν έως και τα 160.000 ρούβλια, περίπου 1.885 δολάρια.

Οι αντιδράσεις για τις αντισημιτικές δηλώσεις

Η ανακοίνωση των συναυλιών στη Ρωσία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Κάνιε Ουέστ έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων για σειρά αντισημιτικών δηλώσεών του.

Συναυλίες και δημόσιες εμφανίσεις του ακυρώθηκαν ή απαγορεύτηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μέσα στη χρονιά, μετά από δηλώσεις στις οποίες είχε επαινέσει τον Αδόλφο Χίτλερ και είχε χρησιμοποιήσει ναζιστικά σύμβολα.

Ο Ουέστ είχε ζητήσει συγγνώμη τον Ιανουάριο για τις συγκεκριμένες δηλώσεις, αποδίδοντάς τες, μεταξύ άλλων, σε μη διαγνωσμένη εγκεφαλική βλάβη και σε διπολική διαταραχή για την οποία, όπως είχε αναφέρει, δεν λάμβανε θεραπεία.

Παρά τις αντιδράσεις που έχουν συνοδεύσει τις δημόσιες τοποθετήσεις του, το ενδιαφέρον για τις δύο συναυλίες στην Αγία Πετρούπολη παραμένει υψηλό, όπως δείχνει η ταχεία εξάντληση των φθηνότερων εισιτηρίων.