Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:15, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 26 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Από αέρος στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί το μέτωπο και η πυρκαγιά να τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές ζημιές σε κατοικίες ή τραυματισμοί, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί το αίτιο εκδήλωσης της πυρκαγιάς.