Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή που πέφτει στη Σίφνο το ελικόπτερο, λίγο πιο μακριά από το ελικοδρόμιο.

Το βίντεο προβλήθηκε στην ΕΡΤ και διακρίνεται το ελικόπτερο να κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό του, πριν πέσει στο έδαφος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο που έπεσε είναι μονοκινητήριο Bell 206, ενώ στο σημείο επιχείρησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ μετέβη και ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βίντεο του Newsbeast από το σημείο της τραγωδίας:

Συνολικά, σκοτώθηκαν τρία άτομα, δύο τουρίστες από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, το ζευγάρι ήταν νιόπαντρο και επισκέφθηκε την Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος.

Επιπλέον, ο Alpha ανέφερε ότι δύο άτομα βρέθηκαν απανθρακωμένα στο ελικόπτερο, ενώ το τρίτο λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο της συντριβής.

Η ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι σοκαρίστηκε ο γιατρός που έσπευσε στο σημείο, λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκαν τα άτομα που επέβαιναν, καθώς η κατάσταση παρέπεμπε σε περισσότερους.