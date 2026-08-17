Ιδιωτικό είναι το ελικόπτερο που έπεσε στη Σίφνο και οδήγησε στον θάνατο τρία άτομα, τον πιλότο και δύο Βρετανούς.

Το ελικόπτερο είναι Bell 206 και σύμφωνα με την εταιρεία που το παράγει, είναι μονοκινητήριο, γνωστό για την εξαιρετική ευελιξία του, την επιχειρησιακή προσαρμοστικότητα και την ομαλή πτητική του απόδοση.

Με κινητήρα Rolls-Royce M250-C20, το Bell 206B3 κατέχει στατιστικά τον τίτλο του ασφαλέστερου πολιτικού ελικοπτέρου στην κατηγορία του, παρουσιάζοντας την καλύτερη αναλογία ωρών πτήσης ανά ατύχημα παγκοσμίως.

Με περισσότερες από 8.460 μονάδες να έχουν πουληθεί διεθνώς, το JetRanger αποτελεί το πιο εμπορικά επιτυχημένο πολιτικό ελικόπτερο όλων των εποχών, παγκοσμίως αναγνωρισμένο για την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την εμβληματική του σχεδίαση.

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