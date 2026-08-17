Ένοχος για βιασμό ενός ηλικιωμένου κρίθηκε ένας μετανάστης, ο οποίος βίαζε επί 20 λεπτά το θύμα του και μάλιστα έξω από εκκλησία.

Η επίθεση σημειώθηκε πριν από ένα χρόνο στο βορειοδυτικό Λονδίνο και σύμφωνα με τη Daily Mail μόλις εκδικάστηκε η υπόθεση.

Ο 33χρονος Μπρούκε Ντεσαλάνιε με καταγωγή από την Ερυθραία, τότε βρήκε έναν ηλικιωμένο μεθυσμένο σε παγκάκι της περιοχής. Ο άνδρας ελέγχοντας ότι δεν τους βλέπει κανείς, επιτέθηκε στον ηλικιωμένο, τον έσυρε έξω από την εκκλησία και τον βίαζε επί 20 λεπτά, σταματώντας όποτε περνούσε κάποιος περαστικός.

Τελικά, μια γυναίκα τον είδε από το μπαλκόνι της και έβαλε τις φωνές, ενώ ειδοποίησε και την αστυνομία.

«Να βοηθήσω ήθελα», είπε ο 33χρονος με τη βοήθεια διερμηνέα, αλλά τελικά κρίθηκε ένοχος, καθώς ο βιασμός καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Ο Μπρούκε Ντεσαλάνιε: