Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή Transpay της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025.

Η εφαρμογή ενεργοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/128 και αποτελεί το επίσημο εργαλείο δημοσιοποίησης των ποσών ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, αλλά και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων επιδιώκεται να διασφαλιστεί ο δημόσιος έλεγχος στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται στις αγροτικές ενισχύσεις.

Η ψηφιακή εφαρμογή Transpay είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση transpay.aade.gr.