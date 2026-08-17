Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο δεν αναμένεται να είναι μια μεμονωμένη επίσκεψη. Ο δούκας του Σάσεξ σχεδιάζει να ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε λίγους μήνες μέσα στον επόμενο χρόνο, αυξάνοντας αισθητά τον χρόνο που θα περνά στη χώρα.

Το επόμενο ταξίδι του έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται οι υποχρεώσεις του απέναντι στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζει, αλλά και η προετοιμασία των Invictus Games, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ το επόμενο καλοκαίρι.

Για τον Χάρι, οι νέες επισκέψεις συνδέονται και με την προσπάθεια να διατηρήσει στενότερη επαφή με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, καθώς και με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Παράλληλα, θέλει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στις οργανώσεις που έχει αναλάβει να υποστηρίζει στη Βρετανία, μεταξύ άλλων το WellChild, το Halo Trust και το Scotty‘s Little Soldiers.

Δεν έχει πάντως αποφασιστεί εάν η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, θα τον συνοδεύσουν και στο επόμενο ταξίδι.

Η οικογενειακή συνάντηση που άλλαξε τα δεδομένα

Η πρόσφατη συνάντηση του Χάρι με τον Κάρολο στο Χάιγκροουβ φαίνεται πως έπαιξε ρόλο στον σχεδιασμό των επόμενων επισκέψεών του.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση» και αποτέλεσε την πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια που ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε μαζί με τα εγγόνια του που ζουν στην Καλιφόρνια, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Για τη Μέγκαν ήταν επίσης η πρώτη επιστροφή στη Βρετανία από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Από τη συνάντηση δεν δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες ή λεπτομέρειες. Ωστόσο, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον του Χάρι, ο ίδιος έφυγε από το Χάιγκροουβ «ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος και πραγματικά γεμάτος ενέργεια».

Το οικογενειακό ταξίδι περιλάμβανε και το Άλθορπ, την ιστορική έδρα των Σπένσερ στο Νορθάμπτονσαϊρ, όπου βρίσκεται και ο τάφος της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Εκεί ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους συναντήθηκαν με τον κόμη Σπένσερ και τη σύζυγό του, τη Νορβηγίδα αρχαιολόγο δρ Κατ Τζάρμαν.

Αργότερα, η Μέγκαν μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την επίσκεψη. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζονται ο Χάρι, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ στους χώρους του Άλθορπ, ενώ πατέρας και γιος κρατούν λουλούδια που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προορίζονταν για τον τάφο της Νταϊάνα.

«Θα επιστρέφει και θα φεύγει πολύ περισσότερο»

Πηγή από το περιβάλλον του Χάρι υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν οι προηγούμενες επισκέψεις του θα αποτελέσει τη βάση για τα επόμενα ταξίδια.

«Το μοντέλο των επισκέψεών του λειτουργεί καλά, επομένως η συχνότητα των ταξιδιών θα αυξηθεί, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι Invictus, τους οποίους είναι αποφασισμένος να κάνει τους καλύτερους Αγώνες μέχρι σήμερα», δήλωσε η πηγή.

Και πρόσθεσε: «Έτσι, θα επιστρέφει και θα φεύγει πολύ περισσότερο, κάθε λίγους μήνες».

Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη:

«Με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, θα θέλει να βρίσκεται εδώ όλο και περισσότερο.

«Είναι χαρούμενος που αυτές οι επισκέψεις μπορούν πλέον να επικεντρώνονται περισσότερο στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και να επισκιάζονται λιγότερο από όλες τις άλλες ανοησίες. Θέλει να αποκτήσει περισσότερο έρεισμα εδώ, περισσότερα ταξίδια πίσω, λιγότερη δικαστική διαμάχη. Και πάντα του αρέσει να βλέπει την οικογένειά του».

Ο πρίγκιπας Χάρι εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο νέου ταξιδιού στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Έχει ήδη επισκεφθεί τη χώρα δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια, στο πλαίσιο της στήριξής του σε ανθρώπους που τραυματίστηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Το Μπάκιγχαμ, ο Κάρολος και το ζήτημα της ασφάλειας

Το ταξίδι του Σεπτεμβρίου δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει σε όλες του τις λεπτομέρειες. Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά τη διαμονή του Χάρι.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα φιλοξενηθεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, καθώς τον περασμένο μήνα υπήρξαν πληροφορίες ότι δεν του παραχωρήθηκαν δωμάτια. Πηγές των Ανακτόρων είχαν αναφέρει τότε ότι ο δούκας δεν είχε απαντήσει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στην προσφορά του βασιλιά.

Το Μπάκιγχαμ είχε κάνει λόγο και για «συνταγματική πολυπλοκότητα» σε σχέση με τον χρόνο της επίσκεψής του και πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Παράλληλα, ο Κάρολος αναμένεται να βρίσκεται στο Μπαλμόραλ για τις καλοκαιρινές διακοπές του όταν ο Χάρι φτάσει στη Βρετανία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν πατέρας και γιος θα προγραμματίσουν νέα συνάντηση.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της ασφάλειας του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία. Ο δούκας έχει δικαστική διαμάχη με το υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το επίπεδο προστασίας που του παρέχεται κατά τις επισκέψεις του στη χώρα.

Πέρυσι έχασε την προσφυγή με την οποία ζητούσε την αυτόματη επαναφορά αστυνομικής προστασίας και εξακολουθεί να επιδιώκει νέα αξιολόγηση της απειλής που αντιμετωπίζει.

Η πρόσφατη οικογενειακή επίσκεψη, πάντως, ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί κάποιο περιστατικό ασφαλείας.