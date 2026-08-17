Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς οι Πειραιώτες ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας.

Αρχικά, η ομάδα του Μεξικού ήθελε 13 εκατομμύρια ευρώ τη ρήτρα δηλαδή αποδέσμευσης του παίκτη, ωστόσο, οι απαιτήσεις των Μεξικανών άλλαξαν τις τελευταίες ώρες, καθώς επανήλθαν με αντιπρόταση στους Πειραιώτες και ζήτησαν περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το 70 ή το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Τελικά το κόστος της μεταγραφής θα είναι 8,5 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους, ενώ θα υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης 10%. Ο Γκονζάλες είναι μόλις 23 ετών, με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης και στον μεξικανικό σύλλογο εκτιμούν ότι μπορούν να βγάλουν περισσότερα χρήματα από εκείνον στο μέλλον και για αυτό κράτησαν το 10%.

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει και με τον παίκτη και πλέον μένει να έρθει άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Έτοιμος να πάρει τον Κάσερες

Από εκεί και πέρα, στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπήκε η απόκτηση του Κρίστιαν Κάσερες. Οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως έκαναν την υπέρβαση και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ανέβασαν την προσφορά τους προς την Τζουλούζ στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η νέα πρόταση αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα, καθώς η Γαλλική ομάδα μέχρι τώρα κρατούσε σκληρή στάση και δεν συζητούσε εύκολα την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, όμως η βελτιωμένη οικονομική προσφορά του Ολυμπιακού φαίνεται πως την οδηγεί σε διαφορετική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Μάλιστα, οι τελευταίες ενδείξεις από τη Γαλλία είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς η Τουλούζ δείχνει πλέον έτοιμη να ανάψει το «πράσινο φως» ώστε ο Κάσερες να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Ο Κάσερες έχει δείξει ότι βλέπει θετικά την προοπτική του Πειραιά και δεν έχει διάθεση να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Τουλούζ. Παράλληλα, η Τουλούζ έχει ήδη κινηθεί για την επόμενη ημέρα, αποκτώντας τον Τόμας Γιόργκεσεν από τη Βίμποργκ έναντι περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη μεταγραφή ενισχύει την αίσθηση ότι ο Γαλλικός σύλλογος έχει προετοιμαστεί για την αποχώρηση του Κάσερες.

Ο Ολυμπιακός, έχοντας ήδη αποκτήσει τον Ρέμο Φρόιλερ, ήθελε έναν ακόμη χαφ πρώτης γραμμής και όλα δείχνουν ότι ο εκλεκτός είναι ο Κάσερες παρότι έκανε μεγάλη προσπάθεια για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Η νέα προσφορά έχει φέρει πλέον τις δύο πλευρές πολύ κοντά και στον Πειραιά ευελπιστούν ότι ο παίκτης θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα.