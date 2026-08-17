Η Βίκυ Μοσχολιού εμφανίζεται ως παιδί, πιασμένη χέρι χέρι με τη μητέρα και τον πατέρα της, σε μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία που χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 και ήρθε ξανά στο φως 21 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δημοσίευσε το Studio Κλεισθένης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, μαζί με ένα αφιέρωμα στην ερμηνεύτρια. Η φωτογραφία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: δεν πρόκειται απλώς για ένα παλιό οικογενειακό ενθύμιο, καθώς είχε βρεθεί στα χέρια του ίδιου του Κλεισθένη αρκετά χρόνια αργότερα.

Η Βίκυ Μοσχολιού είχε παραδώσει η ίδια τη φωτογραφία στο στούντιο, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση και βελτίωση της εικόνας.

Η φωτογραφία της Βίκυς Μοσχολιού που κράτησε από τα παιδικά της χρόνια

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, η μετέπειτα μεγάλη ερμηνεύτρια είναι ακόμη παιδί και στέκεται ανάμεσα στους γονείς της. Το οικογενειακό στιγμιότυπο τοποθετείται χρονικά στα μέσα της δεκαετίας του 1940, αρκετά πριν από την έναρξη της καλλιτεχνικής διαδρομής που θα την έκανε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Το Studio Κλεισθένης επέλεξε να δημοσιοποιήσει τώρα το φωτογραφικό υλικό, με αφορμή τη συμπλήρωση 21 ετών από τον θάνατό της.

«Το Studio Κλεισθένης τιμά τη μνήμη της Βίκυς Μοσχολιού, 21 χρόνια από την απώλεια μιας από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.

Στο αφιέρωμα γίνεται επίσης αναφορά στη θέση που κατείχε η Μοσχολιού στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, με το στούντιο να μιλά για «μια φωνή βαθιά και αληθινή» και για την προσωπική της συμβολή σε έργα σημαντικών δημιουργών.