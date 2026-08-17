Σοβαρό περιστατικό με απειλές σε βάρος εργαζομένων της ΔΥΠΑ καταγγέλλει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, κάνοντας λόγο για ένα ολοένα και πιο επικίνδυνο κλίμα στις υπηρεσίες που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπες με την οργή πολιτών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άνεργος πολίτης, ο οποίος δεν είχε παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα και κατά συνέπεια δεν είχε λάβει το επίδομα ανεργίας του, φέρεται να απείλησε εργαζόμενους λέγοντας:

«Θα έρθω με την καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά»

Όπως υπογραμμίζει η Ομοσπονδία, οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας είχαν ολοκληρώσει κανονικά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν είχαν ευθύνη για την καθυστέρηση στην παραλαβή της κάρτας.

Η συγκεκριμένη αναφορά σε καραμπίνα προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στους υπαλλήλους, καθώς παραπέμπει στο περιστατικό του περασμένου Απριλίου, όταν 89χρονος είχε εισβάλει με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ τονίζουν ότι το νέο περιστατικό δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλητικές και επιθετικές συμπεριφορές εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την προπληρωμένη κάρτα», αναφέρει η Ομοσπονδία.

«Είχαμε προειδοποιήσει – Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε»

Στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι είχαν προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις του νέου συστήματος ήδη από την περίοδο που το σχετικό νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως υποστηρίζουν, η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στους δικαιούχους όσο και στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, με τους υπαλλήλους να καλούνται να διαχειριστούν την αγανάκτηση των πολιτών, χωρίς να έχουν οι ίδιοι ευθύνη για τις δυσλειτουργίες.

«Ως Ομοσπονδία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως. Από την πρώτη στιγμή που το σχετικό νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή, είχαμε επισημάνει ότι η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ανέργους, αλλά και κινδύνους για τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε».

«Δεν μπορούν να μας κάνουν σάκο του μποξ»

Η Ομοσπονδία στρέφει τα πυρά της προς τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας, ζητώντας να υπάρξει άμεση παρέμβαση τόσο για το συγκεκριμένο περιστατικό όσο και συνολικά για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα της προπληρωμένης κάρτας. Παράλληλα, απορρίπτει τη μετακύλιση των ευθυνών προς τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.

«Η αιτία των προβλημάτων βρίσκεται στον ίδιο τον σχεδιασμό, στη νομοθέτηση και στον τρόπο εφαρμογής της προπληρωμένης κάρτας», υποστηρίζει η Ομοσπονδία. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους προσθέτει:

«Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν μπορεί να μετατρέπονται σε “σάκο του μποξ” για τις δυσλειτουργίες ενός συστήματος που δεν σχεδίασαν και δεν αποφάσισαν οι ίδιοι».

Ζητούν ακόμη και κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας

Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση παρέμβαση της Διοίκησης για την καταγγελλόμενη απειλή, μέτρα προστασίας απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού και επιθετικότητας, καθώς και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η προπληρωμένη κάρτα στους δικαιούχους.

Ταυτόχρονα, βάζουν στο τραπέζι ακόμη και την πλήρη κατάργηση του συγκεκριμένου τρόπου καταβολής των επιδομάτων και τη συνολική επανεξέταση του συστήματος:

«Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν είναι υπεύθυνοι για τις κυβερνητικές επιλογές και τις δυσλειτουργίες του συστήματος», τονίζουν. «Δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύουν εργαζόμενοι επειδή η Διοίκηση και το Υπουργείο αρνούνται να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν ένα προβληματικό σύστημα. Η ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη».