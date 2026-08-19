Ένα πυκνό πέπλο ομίχλης σκέπασε πολλές περιοχές των Κυκλάδων, εξαφανίζοντας από το οπτικό πεδίο παραλίες, ακτογραμμές και ακόμη και πλοία. Οι εικόνες που καταγράφηκαν θυμίζουν κινηματογραφικό σκηνικό, πίσω τους όμως βρίσκεται ένα φυσικό φαινόμενο γνωστό διεθνώς ως «sea smoke» (θαλάσσιος καπνός).

Τι είναι ο «θαλάσσιος καπνός»

Παρά την ονομασία του, δεν πρόκειται για πραγματικό καπνό, αλλά για έναν ιδιαίτερο τύπο ομίχλης. Δημιουργείται όταν ψυχρός αέρας κινείται πάνω από θερμότερη θαλάσσια επιφάνεια. Το νερό εξατμίζεται γρήγορα και αυξάνει την υγρασία στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

@newsbeast.gr 🌫️ Θαλάσσια ομίχλη σκέπασε τις Κυκλάδες, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα. Το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε σήμερα, 18 Αυγούστου, αρχικά στην περιοχή Σικίνου–Φολεγάνδρου και στη συνέχεια στη θαλάσσια διαδρομή προς την Κίμωλο, φτάνοντας μέχρι και το λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τον αναγνώστη που μας έστειλε το βίντεο, σε ορισμένα σημεία η ορατότητα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ τα πλοία που κινούνταν στην περιοχή ηχούσαν επανειλημμένα τις κόρνες τους. 🎥 Κωνσταντίνος Μανουράς | Newsbeast Κυκλάδες Κίμωλος Φολέγανδρος Σίκινος Ομίχλη Αιγαίο Newsbeast ♬ original sound – newsbeast – newsbeast

Όταν ο θερμός και υγρός αέρας συναντά τον ψυχρότερο αέρα από πάνω, ψύχεται απότομα και οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε μικροσκοπικά σταγονίδια. Έτσι σχηματίζεται πυκνή ομίχλη ακριβώς πάνω από τη θάλασσα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το νερό «αχνίζει» ή «βράζει».

Πού εμφανίστηκε το φαινόμενο

Το sea smoke είναι συχνότερο σε πολικές ή ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές, μπορεί όμως να εμφανιστεί και στο Αιγαίο όταν δημιουργηθούν έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις.

Το φαινόμενο έγινε αισθητό σε Πάρο, Αντίπαρο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο και Ίο.

«Εξαφανίστηκαν» τα πλοία

Ανάμεσα στην Πάρο και την Αντίπαρο η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά, με τα πλοία της γραμμής να εμφανίζονται μέσα από την ομίχλη σχεδόν ξαφνικά. Τα πληρώματα χρησιμοποιούσαν συνεχείς και παρατεταμένους συριγμούς για να προειδοποιούν τα μικρότερα σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά, ιδιαίτερα όσα δεν διαθέτουν ραντάρ επιφανείας.

Το φαινόμενο δημιούργησε εντυπωσιακές αλλά και απαιτητικές συνθήκες στη θάλασσα, με τις κινήσεις των σκαφών να απαιτούν αυξημένη προσοχή έως ότου βελτιωθεί η ορατότητα. Το τοπίο έμοιαζε σχεδόν απόκοσμο.