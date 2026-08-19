Τα κεφάλαια του Ιράν που βρίσκονται δεσμευμένα εκτός της χώρας εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμα στην Τεχεράνη, παρά τη συμφωνία του Ιουνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία περιλάμβανε προσωρινή χαλάρωση συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών και οικονομικών περιορισμών.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Αμπντολνασέρ Χεμμάτι, ξεκαθάρισε ότι τα ιρανικά αποθέματα που τηρούνται σε τράπεζες του εξωτερικού παραμένουν «παγωμένα», καθώς μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί διαθέσιμο κανένα από τα συγκεκριμένα ποσά.

Τα ιρανικά κεφάλαια παραμένουν «παγωμένα»

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποδεσμευτεί κεφάλαια από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία βάσει των όρων της συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χεμμάτι μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό IRIB.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την εκπνοή, τη Δευτέρα, του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συναφθεί τον Ιούνιο. Η συμφωνία είχε αποτελέσει μέρος της προσπάθειας να περιοριστεί η ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, έπειτα από μήνες αντιπαράθεσης και συγκρούσεων.

Η συνεχιζόμενη δέσμευση των χρημάτων στερεί από την Τεχεράνη μια πρόσθετη πηγή ρευστότητας σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία τα δημόσια οικονομικά της χώρας βρίσκονται υπό ισχυρή πίεση.

Στενεύουν τα οικονομικά περιθώρια της Τεχεράνης

Ο Χεμμάτι περιέγραψε παράλληλα ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για το Ιράν, καθώς οι εισροές στα κρατικά ταμεία έχουν περιοριστεί τόσο από τον πετρελαϊκό τομέα όσο και από άλλες βασικές πηγές εσόδων.

Όπως εξήγησε, η υποχώρηση των χρημάτων που προέρχονται από τις εξαγωγές πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες φορολογικές εισπράξεις και τις μειωμένες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έχει επιβαρύνει συνολικά την ιρανική οικονομία.

«Ενώ οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των ανθρώπων για βελτίωση είναι απολύτως σεβαστές και δικαιολογημένες, η ταυτόχρονη μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο, των φορολογικών εσόδων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έχει επηρεάσει όλους τους τομείς και τους πυλώνες της οικονομίας της χώρας», δήλωσε.