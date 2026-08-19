Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει μια πρόσκαιρη διακοπή των εχθροπραξιών, αλλά την πλήρη λήξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, παρουσιάζοντας παράλληλα τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Αραγτσί εξήγησε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν έχει επιλέξει να επενδύσει περισσότερο στις σχέσεις με τα γειτονικά κράτη, θεωρώντας ότι η διπλωματία και η περιφερειακή συνεργασία μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των αντιπαραθέσεων.

Στροφή στη διπλωματία με τις γειτονικές χώρες

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, η βελτίωση των δεσμών με τις χώρες που περιβάλλουν το Ιράν αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής της κυβέρνησης Πεζεσκιάν. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να επιλυθούν προβλήματα που έχουν επιβαρύνει κατά καιρούς τις διμερείς σχέσεις και να δημιουργηθούν περισσότερα κανάλια συνεννόησης.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η απευθείας επικοινωνία και η διπλωματική συνεργασία μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις εκεί όπου η αντιπαράθεση ή άλλες μορφές παρέμβασης αποτυγχάνουν.

Ως παράδειγμα έφερε τις επαφές που είχε με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, σημειώνοντας ότι η μεταξύ τους επικοινωνία έδειξε πως ακόμη και σημαντικές διαφορές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τον διάλογο.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις γειτονικές χώρες που, σύμφωνα με τον ίδιο, στήριξαν το Ιράν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εξελίξεων. Η βοήθεια αυτή περιλάμβανε την αποστολή αγαθών και φαρμάκων, τη διευκόλυνση του επαναπατρισμού Ιρανών πολιτών, αλλά και την παραχώρηση πρόσβασης στον εναέριο χώρο τους για ιρανικά αεροσκάφη.

«Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στον 12ήμερο πόλεμο και εξήγησε γιατί η Τεχεράνη δεν είχε αποδεχθεί, στην αρχική φάση της σύγκρουσης, τις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός.

Περιγράφοντας τη θέση που είχε υιοθετήσει τότε το Ιράν, ο Αραγτσί δήλωσε: «Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου».

Με αυτήν τη θέση, η ιρανική κυβέρνηση επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί μια συμφωνία που απλώς θα αναστείλει προσωρινά τις εχθροπραξίες, αλλά μια διευθέτηση που θα αποτρέψει την επανάληψη της σύγκρουσης.

Αιχμές Ρεζαΐ κατά Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζαΐ εξαπέλυσε αιχμηρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τις τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αμφισβήτησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί ελέγχου ή κυριαρχίας στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Ο Ρεζαΐ επιχείρησε να αντιστρέψει τη ρητορική της Ουάσινγκτον, παρουσιάζοντας ως αντίφαση την αμερικανική θέση σε σχέση με όσα θεωρεί ότι οι ΗΠΑ μπορούν πραγματικά να επιτύχουν στην περιοχή.

«Το χάσμα μεταξύ της αδυναμίας της Αμερικής να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και του ισχυρισμού της ότι το κατέχει είναι μεγαλύτερο από την απόσταση των 7.000 μιλίων μεταξύ της Ουάσινγκτον και του ίδιου του Στενού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος έκλεισε την παρέμβασή του με ακόμη μία ευθεία αιχμή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Καλώς ήρθατε στη μετα-αμερικανική τάξη στον Περσικό Κόλπο».