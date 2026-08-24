Η φημολογία που ήθελε τη δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, να εντάσσεται στο καστ της σειράς «The Gentlemen» του Γκάι Ρίτσι φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η πολυαναμενόμενη συμμετοχή της δεν αναμένεται τελικά να πραγματοποιηθεί.

Η πρώην διευθύντρια σύνταξης των περιοδικών Vanity Fair και The New Yorker, Τίνα Μπράουν, μέσα από τον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Substack έγραψε: «Έμαθα ότι η συμμετοχή της Μέγκαν Μαρκλ στην 3η σεζόν της σειράς του Γκάι Ρίτσι στο Netflix, “The Gentlemen”, αποσύρθηκε. Οι αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν τόσο έντονες, που ήταν αδύνατον να προχωρήσει. Αυτό δεν αποτελεί καλό οιωνό για την επιστροφή της στην υποκριτική».

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες που ήθελαν τη Μέγκαν Μαρκλ να βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιστροφή της στη μικρή οθόνη. Όπως ανέφερε το Variety, η δούκισσα επρόκειτο να ενταχθεί στη τρίτη σεζόν της παραγωγής, η οποία δεν έχει λάβει ακόμη επίσημα το «πράσινο φως».

Το «The Gentlemen» αποτελεί spin-off της ομώνυμης αστυνομικής κωμωδίας του 2019 με πρωταγωνιστές τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Τσάρλι Χάναμ, με τον Γκάι Ρίτσι να υπογράφει και τα δύο πρότζεκτ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η δούκισσα έγινε γνωστή μέσα από τη δικαστική δραματική σειρά «Suits», υποδυόμενη τη Rachel Zane για επτά σεζόν.

Οι υπόλοιπες εμφανίσεις της στη μικρή οθόνη περιλαμβάνουν ρόλους στις σειρές «CSI: NY» και «90210», ενώ στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει στην κωμωδία «Horrible Bosses» και στο αστυνομικό θρίλερ «Anti-Social» του 2015. Επίσης, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις δύο τηλεταινίες «Hallmark: When Sparks Fly» (2014) και «Dater’s Handbook» (2016).

Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για μια σύντομη εμφάνιση υποδυόμενη τον εαυτό της στην κωμωδία της Amazon, «Close Personal Friends», δίπλα στους Μπρι Λάρσον, Τζακ Κουέιντ και Λίλι Κόλινς.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ φέρονται να προγραμματίζουν την επιστροφή τους στη Βρετανία σε λίγες ημέρες, έξι χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βασιλική οικογένεια και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι και τα δύο τους παιδιά, ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, αναμένεται να εγκατασταθούν σε κατοικία έξω από το Λονδίνο, σύμφωνα με την Telegraph. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε την περασμένη Κυριακή ότι ο γιος και η νύφη του θα επιστρέψουν στη Βρετανία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.