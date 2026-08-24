«Ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μαρινάκης βγήκαν σήμερα να τάξουν στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν τους πιστεύει κανείς», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, και συμπλήρωσε πως «είναι οι ίδιοι που μετά τις εκλογές του 2023 αιφνιδίασαν τους αυτοαπασχολούμενους με την τεκμαρτή φορολόγηση».

Σημείωσε ότι ευθύνονται για τα πανάκριβα τιμολόγια στην ενέργεια που κάνουν τον βίο αβίωτο σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

«Είναι τόσο κυνικοί που δεν δίστασαν να στείλουν non paper ονομάζοντας “μέτρα ανάκτησης ψήφου” τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο, μόνο να εξαπατήσουν για ακόμα μια φορά τον ελληνικό λαό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Αλλά πλέον η κλεψύδρα τους τελειώνει, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει. Με το ΠΑΣΟΚ για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που δεν θα υπηρετεί ολιγοπώλια, αλλά μόνο τους πολίτες», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.