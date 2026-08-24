Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και, εφόσον απαιτηθεί, να απαντήσει και «στο πεδίο», έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο OPEN. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της πολιτικής των «ήρεμων νερών» και της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι ο διάλογος δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις.

«Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, επιμένοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη διπλωματική, οικονομική και αμυντική θέση.

«Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός»

Απαντώντας στο ερώτημα εάν οι τελευταίες τουρκικές κινήσεις σηματοδοτούν το τέλος των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν υπήρξε ποτέ αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσο για τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως είπε, η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να συνομιλεί με την Τουρκία, καθώς «με κάθε γείτονα οφείλουμε να συνομιλούμε», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση ότι έχουμε οποιαδήποτε υποχώρηση από τις βασικές εθνικές μας θέσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων ετών είναι πως πλέον η Αθήνα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και η Άγκυρα καλείται να αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες.

Έφερε ως παραδείγματα τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου, την ενίσχυση των διεθνών συμμαχιών της χώρας και τη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδας.

Οι τουρκικές θέσεις, πρόσθεσε, δεν είναι καινούριες, παραπέμποντας στη «Γαλάζια Πατρίδα», στις αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης και στις «γκρίζες ζώνες». «Τα καινούρια τα εισφέρει η ελληνική Πολιτεία σήμερα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες είναι εκείνες που προκαλούν την αντίδραση της Άγκυρας.

«Θα απαντήσουμε από θέση ισχύος»

Ερωτηθείς πώς θα αντιδράσει η Αθήνα στις τουρκικές προκλήσεις και εάν θα συνεχιστούν οι επαφές σε ανώτατο επίπεδο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα θα πράξει «όλα εκείνα τα οποία είναι αναγκαία».

«Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύος», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία θα παραμείνουν ανοιχτοί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση των παραβιάσεων σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, καθώς και στον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αναγνώρισε, πάντως, ότι η Τουρκία εξακολουθεί να προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες, οι οποίες, όπως είπε, καταγγέλλονται και αντιμετωπίζονται.

Ο υπουργός προειδοποίησε παράλληλα ότι η διακοπή των διαύλων επικοινωνίας θα μπορούσε να αποδειχτεί επικίνδυνη, ιδιαίτερα στη σημερινή διεθνή συγκυρία των έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Κάσος: «Θα ασκήσουμε πλήρως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

Σε επίμονες ερωτήσεις για το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να εμποδίσει έρευνες ή την πόντιση του καλωδίου στην περιοχή της Κάσου, ο υπουργός Εξωτερικών ήταν κατηγορηματικός. «Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και σήμερα περισσότερο από ποτέ», είπε.

Όταν ρωτήθηκε εάν αυτό θα μπορούσε να σημαίνει παρουσία ελληνικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, απάντησε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει πως μπορεί να στέλνει «φρεγάτες και F-16» όπου αυτό απαιτείται. «Ναι, αν χρειαστεί, βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης συνέδεσε την ελληνική αποτρεπτική δυνατότητα με την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη πριν από επτά χρόνια.

«Η Ελλάδα πια δεν παρακολουθεί, η Ελλάδα δρα»

Ο υπουργός Εξωτερικών χρησιμοποίησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους για να περιγράψει τη στρατηγική που, όπως είπε, ακολουθεί πλέον η Αθήνα.

«Η Ελλάδα πια δεν παρακολουθεί, η Ελλάδα δρα», δήλωσε και πρόσθεσε ότι «η εποχή της αδράνειας για την Ελλάδα έχει παρέλθει οριστικά».

Μάλιστα, απευθυνόμενος σε όσους ζητούν σκληρότερη στάση απέναντι στην Τουρκία, ανέφερε: «Για εκείνον που θέλει πιο σκληρή στάση, ας κρατήσει λίγο την ανάσα του».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα διαθέτει «ένα ολόκληρο μενού επιλογών» στην εξωτερική της πολιτική και έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε και στην κριτική του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, για την αντίδραση της κυβέρνησης στις τουρκικές κινήσεις.

Χαρακτήρισε «ανεύθυνη» μια στάση που, όπως είπε, «είτε υποδηλώνει άγνοια είτε προχειρότητα» και αποκάλυψε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ενημερώσει επισήμως τις ευρωπαϊκές αρχές για τις τουρκικές ενέργειες.

Πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν «τα αναγκαία διαβήματα» και επίσημες τοποθετήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Η απάντηση σε Σαμαρά και Καραμανλή

Εκτενής ήταν η αναφορά του υπουργού Εξωτερικών και στην κριτική που έχει ασκηθεί στην πολιτική των «ήρεμων νερών» από τους πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «η Τουρκία δεν έχει προβάλει κανένα τετελεσμένο, ούτε θα μπορούσε να το πράξει», ενώ υπενθύμισε ότι και ο πρώην πρωθυπουργός συνομιλούσε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την τουρκική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Μάλιστα, αναφερόμενος ειδικά στην κριτική του κ. Σαμαρά, δήλωσε ότι «δεν έχει κατά την άποψή μου το έρεισμα να το πράξει», καθώς και ο ίδιος είχε ταξιδέψει στην Τουρκία σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονταν παραβιάσεις.

Ο υπουργός απέρριψε παράλληλα την άποψη ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» οδήγησε σε «ξέπλυμα» της Τουρκίας διεθνώς.

«Ξεπλύθηκε η Τουρκία και μπήκε στο SAFE; Η απάντηση είναι αρνητική. Ξεπλύθηκε η Τουρκία και μπήκε στα F-35; Η απάντηση είναι αρνητική», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι την τελευταία τριετία η Ελλάδα αξιοποίησε την αποκλιμάκωση για να αναβαθμίσει τη διεθνή και αμυντική θέση της, επικαλούμενος την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35, την παραλαβή νέων φρεγατών, την ενίσχυση της οικονομίας και την παρουσία της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς.

F-35: «Οι ελληνικές ευαισθησίες θα λαμβάνονται υπόψη»

Για το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να καθορίζει τις αμυντικές συμφωνίες άλλων κρατών. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι πριν από επτά χρόνια η Τουρκία συμμετείχε ως συμπαραγωγός στο πρόγραμμα των F-35, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν εκτός, σημειώνοντας ότι σήμερα η εικόνα έχει αντιστραφεί.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης Αθήνας – Ουάσιγκτον, η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί δεδομένο ότι «οι ελληνικές ευαισθησίες θα λαμβάνονται πάντοτε υπόψη» και ότι αυτές μεταφέρονται στην αμερικανική πλευρά σε κάθε επίπεδο.

Patriot και Σαουδική Αραβία

Ο υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε τέλος για το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και κατά πόσο μια τέτοια απόφαση θα συνδεόταν με την ενίσχυση των σχέσεων του Ριάντ με την Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται «πάνω και πέρα από την οποιαδήποτε ευκαιριακή συγκυρία».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η παραμονή ή η επιστροφή των Patriot αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση. «Εάν κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να επιστρέψει η πυροβολαρχία στην Ελλάδα, θα το πράξουμε. Εάν κρίνουμε ότι οι ανάγκες μας επιβάλλουν να παραμείνει εκεί, και οι γεωπολιτικές, διπλωματικές αλλά και επιχειρησιακές, θα παραμείνει εκεί», ανέφερε.

Το συνολικό μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών προς την Άγκυρα ήταν ότι η Αθήνα δεν εγκαταλείπει τον διάλογο, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων: διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, συνέχιση των ελληνικών πρωτοβουλιών και, εφόσον απαιτηθεί, αντίδραση «στο πεδίο» από θέση ισχύος.