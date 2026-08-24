Μια ξεχωριστή ημέρα έζησε η οικογένεια του τραγουδιστή Χρήστου Μάστορα, καθώς η μικρότερη αδελφή του, Αμαλία, παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Μάνο Παπαγεωργίου.

Η 33χρονη Αμαλία και ο 40χρονος Μάνος ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το Σάββατο 22 Αυγούστου, έπειτα από περισσότερα από πέντε χρόνια σχέσης. Παρά τη δημοσιότητα που περιβάλλει την οικογένεια του τραγουδιστή, το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στον γάμο βρέθηκε φυσικά και ο Χρήστος Μάστορας, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Γαρυφαλιά Καληφώνη.

Η ίδια και ένας από τους καλύτερους φίλους της που επίσης παρευρέθηκε, ο Βασίλης Παπανικολάου, μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη σημαντική ημέρα.

Η ίδια επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό μπλε πλεκτό σετ, άκρως καλοκαιρινό και ιδανικό για την περίσταση.