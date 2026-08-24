Θετικά είναι τα νέα στον Παναθηναϊκό για τον Ντάβιντε Καλάμπρια, λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League.

Ο Ιταλός αμυντικός συμμετείχε κανονικά σε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης της Δευτέρας και αναμένεται να ακολουθήσει την αποστολή του «τριφυλλιού» στην Τσεχία.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Αυγούστου και θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα, συνεχίστηκε με πρωινή προπόνηση τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς των playoffs του Conference League με τη Χράντετς Κράλοβε, την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και παιχνίδι. Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη».