Σε μια ιδιαίτερη ημέρα για την οικογένειά της, η Όλγα Σκιαδαρέση, κόρη του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέσυς Μάλφα, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του συντρόφου της, Κώστα Χαϊκάλη.

Η 29χρονη διατηρεί σχέση με τον Κώστα Χαϊκάλη τα τελευταία τρία χρόνια. Ο ίδιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ηχοληψίας και συνεργάζεται με την Όλγα και την αδερφή της, Νίκη, στις μουσικές τους εμφανίσεις με το συγκρότημα «Σκιαδαρέσες».

Η Όλγα έχει μοιραστεί κατά καιρούς στιγμές από την προσωπική της ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει τον γάμο του, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.