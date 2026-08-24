«Δεν μπορούμε να συζητάμε για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλίας και μικροκομματικής σκοπιμότητας, η κυβέρνηση του Κυρiάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι προστατεύει το εθνικό συμφέρον», τόνισε ανάμεσα σε άλλα ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ERTnews Radio 105.8.

Ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι η διάταξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, ούτε αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή ανταλλαγής απόψεων με τρίτες χώρες. Όπως σημείωσε, αρμόδιο να εισηγείται είναι το υπουργείο Εθνικής ‘Άμυνας και η ηγεσία του ΓΕΕΘΑ, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ΚΥΣΕΑ, με βάση το εθνικό συμφέρον.

Αναφερόμενος στη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει στο πεδίο ότι, όταν χρειάστηκε να αναδιατάξει τις εθνικές δυνάμεις για να προστατεύσει τον ελληνισμό στο σύνολό του, το έκανε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση». Υπενθύμισε δε ότι ελληνικά αεροσκάφη παραμένουν στην Κύπρο, ενώ η αμυντική διάταξη προσαρμόζεται κάθε φορά με βάση τις συνθήκες και τα δεδομένα της στιγμής.

Ερωτηθείς για τις τουρκικές ανακοινώσεις περί θαλασσίων πάρκων, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε άμεσα και ξεκάθαρα. Όπως εξήγησε, τα τουρκικά σχέδια είναι παράνομα, καθώς αφορούν περιοχές σε διεθνή ύδατα, όπου καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες. Παράλληλα, επεσήμανε ότι εκτείνονται και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, άρα δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα ελληνικά δικαιώματα υφαλοκρηπίδας.

«Στον λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική απαντούμε με έργα και πράξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας την αγορά των Rafale, την αναβάθμιση των F-16 και την πορεία της Ελλάδας προς τα F-35, τη στιγμή που η Τουρκία, όπως είπε, εξακολουθεί να προσπαθεί να εξασφαλίσει όσα για την Ελλάδα έχουν ήδη δρομολογηθεί.