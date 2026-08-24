Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού ενόψει της ΔΕΘ.

«Ο Τσίπρας και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει σε έναν πολιτικό αντίπαλο φόβο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε, παράλληλα, την απόφαση του κ. Τσίπρα να τοποθετηθεί πολιτικά πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «σπάει μια παράδοση» που, όπως είπε, τηρούν διαχρονικά οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα για τη φορολογία, υπενθυμίζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε, ο κ. Τσίπρας ήταν ο πρωθυπουργός που επέβαλε περισσότερους από 30 νέους φόρους, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική εκείνης της περιόδου επιβάρυνε ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες.

«Ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει για φόρους σε έναν ελεύθερο επαγγελματία είναι ο κ. Τσίπρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση των συνεπειών του πληθωρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μπορεί να «εξαφανίσει» τον πληθωρισμό ή να τον μετατρέψει άμεσα σε αποπληθωρισμό, επισημαίνοντας ότι ζητούμενο είναι η δημιουργία περισσότερων εσόδων ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούνται μέτρα στήριξης.

«Η κυβερνητική πολιτική πρέπει να αφορά το σύνολο της κοινωνίας, με μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες και στη μεσαία τάξη, οι οποίες υφίστανται σημαντικά τις επιπτώσεις της ακρίβειας».

«Η επικεφαλίδα δεν είναι τα ήρεμα νερά, αλλά η περήφανη Ελλάδα»

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο όρος «ήρεμα νερά» αδικεί, όπως είπε, τη συνολική εικόνα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

«Η επικεφαλίδα είναι η περήφανη Ελλάδα που μεγαλώνει την Ελλάδα, όχι με ψευτοπατριωτικές κορόνες», ανέφερε.

Όπως είπε, παράλληλα με τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας, η Ελλάδα ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της και την αποτρεπτική της ισχύ.