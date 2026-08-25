Για τη ΔΕΘ που πλησιάζει, αλλά και για τις πολιτικές διαφορές που, όπως ανέφερε, χωρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Θα ακούσουμε σε δύο εβδομάδες τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει μέτρα στα οποία ο καθένας προφανώς θέλει να δει ότι η πρόοδος της οικονομίας δημιουργεί όφελος στη δική του τσέπη», είπε αρχικά η ίδια, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

«Είτε λέγεται μισθωτός, είτε συνταξιούχος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει όμως σημασία να κάνουμε ένα βήμα πίσω να δούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο έρχεται αυτή η ΔΕΘ. Έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή που συνεχίζεται, με τα στενά του Ορμούζ να ανοιγοκλείνουν, το πετρέλαιο να εκτοξεύεται εκ νέου και τις πληθωριστικές πιέσεις να κυριαρχούν στην παγκόσμια οικονομία. Έχουμε επίσης τον πόλεμο στην Ουκρανία που είναι στον πέμπτο χρόνο, έχουμε μπροστά μας μια χρονιά όπου ανοίγει ο ευρωπαϊκός εκλογικός κύκλος σε Γαλλία , Ισπανία, Ιταλία, όπου οι ευρωπαϊκές αποφάσεις θα επιβραδύνονται καθώς θα θέλουν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η χώρα μας έχει κάτι πολύτιμο, την πολιτική, οικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα».

«Ταυτόχρονα, μέχρι να φτάσουμε εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει να συνομιλεί και να ακούει τις αγωνίες των πολιτών, είναι ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και θέλει να δώσει λύσεις σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς ανάλογα με το τι ψηφίζει ο καθένας», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι στη ΔΕΘ δεν θα ακούσουμε το σχέδιο της κυβέρνησης μόνο για το σήμερα, αλλά «θα ακούσουμε εκεί να ξεδιπλώνεται ένας οδικός χάρτης του σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Ένα σχέδιο το οποίο θα στηρίζεται στο τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε ως χώρα για να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα των συμπολιτών μας, να έχουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα».

«Είναι εξαιρετικό νέο για την οικονομία, πως οι δείκτες βελτιώνονται, αυτό όμως πρέπει να μεταφράζεται σε βελτίωση της ζωής όλων. Εκεί λοιπόν δίνει μεγαλύτερη έμφαση η κυβέρνηση, στο τι μέτρα λαμβάνουμε καθημερινά για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Σημείωσε δε ότι «γι’ αυτό απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες και εξηγούμε ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών που θα έχουμε σε λίγους μήνες από τώρα. Η χώρα μας, παρά το ασταθές διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, παρά τις απανωτές κρίσεις και τους πολέμους, έχει καταφέρει να έχει έναν ρυθμό ανάπτυξης που είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δείκτες της οικονομίας που αναμφισβήτητα βελτιώνονται καθημερινά».

Όπως σημείωσε η Αλεξάνδρα Σδούκου: «Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα της αντιπολίτευσης που μιλά μόνο μίζερα και τα βλέπει όλα μαύρα και η Ελλάδα που βλέπει τα προβλήματα αλλά αντιλαμβάνεται και την πρόοδο που έχει σημειωθεί».

«Οι πολίτες έχουν μπροστά τους να συγκρίνουν τρία πρόσωπα, εγώ θα έλεγα τρεις πολιτικές διαδρομές και τρεις προτάσεις. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι μπορεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Όμως μέχρι τώρα φαίνεται ότι, αντί να κοιτάξει το καλό της χώρας, λέει ότι θα καταψηφίσει ακόμα και δικές του προτάσεις αν συμφωνήσει με αυτές η Νέα Δημοκρατία. Και το πιο τρανταχτό για μένα παράδειγμα ως Ελληνίδα πολίτη είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Στη συνταγματική αναθεώρηση, σε τομές που είναι θετικές για τη χώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης το έβαλε στα πόδια και αυτό στο χωριό μου το λένε “έγινε λαγός”. Ο κύριος Τσίπρας έφτιαξε τον “ΣΥΡΙΖΑ 2” πιστεύοντας ότι μπορεί να μας πείσει να ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία έκανε στη χώρα και ότι δήθεν έρχεται με μια καινούργια πολιτική νοοτροπία. Και υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, Μπορεί δηλαδή να πει τι παρέλαβε, τι υποσχέθηκε, τι έκανε», ανέφερε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.