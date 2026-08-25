Τις δραματικές στιγμές που έζησε στο Μενίδι, όταν προσπάθησε να σώσει το σκυλάκι της από την επίθεση ενός άλλου σκύλου, περιέγραψε η 26χρονη ιδιοκτήτρια του ζώου.

Η γυναίκα προσπάθησε με κάθε τρόπο να απομακρύνει τη «Μπουμπού» από τα σαγόνια του άλλου σκύλου, όμως το τετράποδο δεν κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση. Στην προσπάθειά της να το προστατεύσει, τραυματίστηκε και η ίδια.

«Σύρθηκα κάτω στο χώμα προσπαθώντας να βγάλω τη “Μπουμπού” από τα δόντια του σκυλιού», περιέγραψε η 26χρονη στο STAR, εξηγώντας πως όλα συνέβησαν ξαφνικά.

«Εμφανίστηκε από το πουθενά. Απλά την έπιασε ξαφνικά και εγώ προσπαθούσα να τη βγάλω από το στόμα του», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή της επίθεσης. «Το έπιασε από τη ράχη, το δάγκωνε. Του έβγαλε το λουρί επειδή το δάγκωνε με μανία. Προσπαθούσα να τη σώσω και εν τέλει δάγκωσε και εμένα», είπε.

Η 26χρονη βρέθηκε έτσι αντιμέτωπη με το μεγαλόσωμο ζώο, στην προσπάθειά της να προστατεύσει το κατοικίδιό της, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την τραγική κατάληξη.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί»

Ο 54χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου συνελήφθη μετά το περιστατικό και μίλησε για όσα συνέβησαν, δηλώνοντας πως αδυνατεί να καταλάβει πώς εξελίχθηκε η επίθεση.

«Βγήκα έξω και τον είδα να τρέχει αλλά δεν μπορώ να τρέξω εγώ πιο γρήγορα από το σκυλί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του μικρού σκύλου και δήλωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την οικογένεια της 26χρονης για να ζητήσει συγγνώμη.

«Εγώ αγαπάω τα σκυλιά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι… Θα πάω από το σπίτι τους να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί. Λυπούμαστε πάρα πολύ», είπε.

Μετά την επίθεση, ο 54χρονος συνελήφθη από τις Αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση, ενώ η 26χρονη προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της «Μπουμπού», την οποία προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να προστατεύσει από την επίθεση.