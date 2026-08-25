Ο Άκης Σκέρτσος με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ για τα έργα που αποσύρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Επικρατείας σε ανάρτηση στο Facebook έγραψε:

«Γιατί “απένταξη” από το ταμείο ανάκαμψης δεν σημαίνει “ακύρωση” ενός έργου;

Δύο παραδείγματα για να κατανοήσουμε όλοι πόσο παραπλανητική είναι η κριτική του ΠΑΣΟΚ περί των περίφημων απεντάξεων έργων από το ταμείο ανάκαμψης που ολοκληρώνεται επιτυχώς στις 31 Αυγούστου.

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

Λόγω της μεγάλης τεχνικής και χρηματοοικονομικής δυσκολίας του έργου, στην τελική εκδοχή του ταμείου ανάκαμψης έμεινε μόνο ένα μικρό του τμήμα. Σημαίνει αυτό ότι δεν θα υλοποιηθεί ο ΒΟΑΚ; Κάθε άλλο. Καθώς το υπόλοιπο έργο έχει ήδη ανατεθεί και υλοποιείται/χρηματοδοτείται μέσα από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Υποδομών και τα εργαλεία της Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και της Παραχώρησης.

7 νέα Canadair του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

Η καναδική εταιρεία είχε σταματήσει την κατασκευή των παλαιότερων πυροσβεστικών αεροπλάνων και δεν υπήρχε ενεργή γραμμή παραγωγής για νέα αεροσκάφη. Μια μεμονωμένη παραγγελία από την Ελλάδα δεν μπορούσε να πείσει την εταιρεία να ανοίξει ξανά το εργοστάσιο κι έτσι η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία μιας μεγάλης, ομαδικής παραγγελίας από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η μαζική ζήτηση έδωσε το απαραίτητο “πράσινο φως” για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής.

Σημαίνει η απένταξη από το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα του ταμείου ανάκαμψης ότι η Ελλάδα δεν θα παραλάβει τα νέα Canadair; Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Τα πρώτα Canadair θα παραληφθούν στις αρχές του 2028 και έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων.

Πού βρίσκεται λοιπόν η παραπλάνηση;

Το ΤΑΑ είναι μηχανισμός χρηματοδότησης με αυστηρό χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα ορόσημα, όχι κατάλογος έργων που πρέπει πάση θυσία να παραμείνουν ενταγμένα μέχρι τέλους. Και οι αναθεωρήσεις κάθε εθνικού σχεδίου είναι μέρος της αρχιτεκτονικής του. Όλες οι χώρες της ΕΕ αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα.

Συνεπώς την ευρωπαϊκή κανονικότητα η αντιπολίτευση επιχειρεί να την παρουσιάσει ως ελληνική ιδιαιτερότητα ή εξαίρεση.

Μέχρι πριν από έναν χρόνο, η βασική αντιπολιτευτική πρόβλεψη ήταν ότι η Ελλάδα θα έχανε σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν κατάλαβαν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ξεκίνησαν το αφήγημα περί «χαμένης ευκαιρίας» και έργων που απεντάχθηκαν. Ωστόσο, ούτε αυτό τεκμηριώνει το αφήγημα περί “χαμένης ευκαιρίας”.

Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα πέτυχε τους στόχους της ψηφιακής και ενεργειακής σύγκλισης με την Ευρώπη, που ήταν εκ των βασικών προτεραιοτήτων του ΤΑΑ, και ταυτόχρονα προίκισε την ελληνική οικονομία και τη δημόσια διοίκηση με δεκάδες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και χρήσιμα έργα που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το επόμενο αναπτυξιακό άλμα».