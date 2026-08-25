Την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της κάνει η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς συμφώνησε με την Τσέλσι για την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ για ένα ποσό που θα φτάσει στα 58 εκατ. ευρώ.

Η Φόρεστ δεν μπήκε καλά στη νέα σεζόν, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 0-1 από τη Λιντς για την 1η αγωνιστική της Premier League. Από εδώ και πέρα, όμως, θα είναι ενισχυμένη με τον 23χρονο Άγγλο επιθετικό, ο οποίος θα αποτελέσει την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της.

Η ομάδα του Νότιγχαμ πρόσφερε στην Τσέλσι 52+6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Ντέλαπ και απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις δηλαδή, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί.

Ο Ντέλαπ είχε 28 συμμετοχές στην περσινή Premier League με την Τσέλσι πετυχαίνοντας ένα γκολ και ήταν διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Αγγλίας.