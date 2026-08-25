Με δάκρυα στα μάτια μίλησε ο πατέρας του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, του αγοριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ηλεία, καθώς ήταν πάνω στο ηλεκτρικό του πατίνι.

«Δεν έχω εχθρούς, αλλά να μη το πάθει κανένας άνθρωπος αυτό», είπε ο πατέρας στην κάμερα του Alpha και στη συνέχεια έδειξε το σημείο που έχασε τον γιο του.

«Εδώ ήταν τα δύο αυτοκίνητα παρκαρισμένα και όπως βλέπετε ο δρόμος δεν είναι τέσσερα μέτρα. Δεν χωράνε να περάσουν δύο αυτοκίνητα», είπε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, ανέφερε πως ζητούσε να μπουν κολονάκια για την παράνομη στάθμευση στη συγκεκριμένη στροφή, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή θα γινόταν ατύχημα, κάτι που δυστυχώς και έγινε.

«Είχα ακούσει ότι θα μπουν κολωνάκια στις επικίνδυνες στροφές. Πιο κάτω έχουν μπει. Εδώ δεν μπήκαν ποτέ. Τους είπα παιδιά στο σημείο αυτό θα γίνει ατύχημα και έγινε. Οι ευθύνες είναι σίγουρα στα αυτοκίνητα που είναι παράνομα παρκαρισμένα», είπε ο πατέρας στον Alpha.