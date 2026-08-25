Νέα δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με κορυφαία στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απηύθυνε το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέσω του προγράμματος «Rewards for Justice», προσφέροντας αμοιβή που μπορεί να φτάσει έως τα 10 εκατ. δολάρια. Στο επίκεντρο βρίσκονται πέντε πρόσωπα που συνδέονται με τη διοίκηση των IRGC, τα drones, τον κυβερνοπόλεμο και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, η αμερικανική λίστα παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη αντίφαση: ένα από τα στελέχη που κατονομάζονται, ο Ματζίντ Χαντεμί, έχει ανακοινωθεί νεκρός από τον περασμένο Απρίλιο.

Το πρόγραμμα «Rewards for Justice» του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επανέφερε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο προσκήνιο πέντε υψηλόβαθμα στελέχη των Ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης, ζητώντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό ή την ταυτοποίησή τους.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος αναφέρεται ότι προσφέρεται αμοιβή έως 10 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με βασικά στελέχη των IRGC και των επιμέρους κλάδων τους. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι σχεδιάζουν και εκτελούν τρομοκρατικές επιχειρήσεις διεθνώς.

These individuals lead IRGC units that have targeted U.S. personnel with armed attacks and U.S. critical infrastructure with malicious cyber operations.



Help us disrupt these threats. Submit a tip today.https://t.co/LIA7B3NRK7 pic.twitter.com/IPxZ0skF40 — Rewards for Justice (@RFJ_USA) August 24, 2026

Ποια είναι τα πέντε πρόσωπα που κατονομάζουν οι ΗΠΑ

Στη νεότερη δημόσια έκκληση ξεχωρίζουν πέντε ονόματα:

Αχμέντ Βαχιντί , διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης.

, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης. Αλί Αμπντολαχί , τον οποίο η αμερικανική ανακοίνωση εξακολουθεί να παρουσιάζει ως επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya.

, τον οποίο η αμερικανική ανακοίνωση εξακολουθεί να παρουσιάζει ως επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya. Σαΐντ Αγκατζανί , διοικητής του τομέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Αεροδιαστημικής Δύναμης των IRGC.

, διοικητής του τομέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Αεροδιαστημικής Δύναμης των IRGC. Χαμιντρεζά Λασγκαριάν , επικεφαλής της Διοίκησης Κυβερνοχώρου και Ηλεκτρονικού Πολέμου.

, επικεφαλής της Διοίκησης Κυβερνοχώρου και Ηλεκτρονικού Πολέμου. Ματζίντ Χαντεμί, τον οποίο η επίσημη αμερικανική σελίδα εξακολουθεί να αναφέρει ως επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το «Rewards for Justice», μονάδες τις οποίες διοικούν ή διοικούσαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν συνδεθεί από τις ΗΠΑ με ένοπλες επιθέσεις κατά αμερικανικού προσωπικού και με κακόβουλες κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον κρίσιμων αμερικανικών υποδομών.

Το παράδοξο με τον Ματζίντ Χαντεμί

Η λίστα, ωστόσο, έχει ένα εντυπωσιακό πρόβλημα επικαιρότητας.

Ο Ματζίντ Χαντεμί, ο οποίος εξακολουθεί να εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του αμερικανικού προγράμματος ως επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των IRGC, έχει ανακοινωθεί νεκρός από τον Απρίλιο του 2026.

Στις 6 Απριλίου, ιρανικά κρατικά μέσα είχαν ανακοινώσει τον θάνατό του, με την πληροφορία να μεταδίδεται και από το Reuters.

Το Jerusalem Post επισήμανε επίσης την Τρίτη την ασυνήθιστη αυτή λεπτομέρεια, σημειώνοντας ότι η νέα αμερικανική έκκληση εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνει τον Χαντεμί παρά τον ανακοινωθέντα θάνατό του.

Το γεγονός δημιουργεί ερωτήματα για το πόσο πρόσφατα έχει επικαιροποιηθεί το υλικό του «Rewards for Justice», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί κάποια δημόσια διευκρίνιση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Και δεύτερη αναντιστοιχία στη λίστα

Υπάρχει και ακόμη μία ένδειξη ότι ορισμένες πληροφορίες στην αμερικανική καταχώριση δεν έχουν ακολουθήσει τις τελευταίες αλλαγές στην ιρανική στρατιωτική ηγεσία.

Ο Αλί Αμπντολαχί εξακολουθεί να εμφανίζεται από το «Rewards for Justice» ως επικεφαλής του Khatam al-Anbiya Central Headquarters.

Ωστόσο, στις 10 Αυγούστου 2026 διορίστηκε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο ευρείας αναδιάταξης της στρατιωτικής ηγεσίας της Τεχεράνης. Την ίδια ημέρα ο Αχμέντ Βαχιντί τοποθετήθηκε επισήμως στην κορυφή των Φρουρών της Επανάστασης.

Έτσι, η νέα αμερικανική καμπάνια είναι μεν πρόσφατη, αλλά χρησιμοποιεί για τουλάχιστον ορισμένα από τα πρόσωπα τίτλους που δεν αντανακλούν πλήρως τις τελευταίες εξελίξεις.

Τι σημαίνουν τα 10 εκατ. δολάρια

Η επίσημη διατύπωση του προγράμματος χρειάζεται προσοχή.

Το «Rewards for Justice» αναφέρει «έως 10 εκατ. δολάρια» για πληροφορίες σχετικά με βασικά στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης. Δεν πρόκειται επομένως για αυτόματη καταβολή 10 εκατ. δολαρίων σε οποιονδήποτε δώσει οποιαδήποτε πληροφορία.

Η αμοιβή συνδέεται με πληροφορίες που οι αμερικανικές Αρχές θα κρίνουν αξιοποιήσιμες και σημαντικές για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων προσώπων ή για την αντιμετώπιση της δραστηριότητας των IRGC.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όσοι παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να εξεταστούν και για μετεγκατάσταση σε ασφαλή τοποθεσία, πέραν της χρηματικής ανταμοιβής.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντάξει τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC στον κατάλογο των Ξένων Τρομοκρατικών Οργανώσεων από τον Απρίλιο του 2019.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς οι IRGC αποτελούν οργανικό τμήμα των επίσημων ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, αλλά παράλληλα διαθέτουν δικές τους χερσαίες, ναυτικές και αεροδιαστημικές δυνάμεις, υπηρεσίες πληροφοριών και τη Δύναμη Quds, η οποία δρα εκτός των ιρανικών συνόρων.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τους Φρουρούς της Επανάστασης για υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων, επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και αμερικανικών εγκαταστάσεων, καθώς και για σημαντικό ρόλο στις στρατιωτικές και εξωτερικές επιχειρήσεις της Τεχεράνης.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον προς το εσωτερικό του Ιράν

Η νέα καμπάνια δεν έχει μόνο επιχειρησιακή διάσταση.

Η υπόσχεση υψηλής αμοιβής και πιθανής μετεγκατάστασης φαίνεται να απευθύνεται και σε ανθρώπους που βρίσκονται εντός του Ιράν ή κοντά στους μηχανισμούς εξουσίας, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις των IRGC.

Η χρονική στιγμή έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μετά τις μεγάλες ανακατατάξεις στην ιρανική στρατιωτική ηγεσία και ενώ η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται τώρα και στο ίδιο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: η παρουσία στη λίστα ενός διοικητή του οποίου ο θάνατος έχει ανακοινωθεί εδώ και μήνες, αλλά και η αναφορά παλαιού αξιώματος για τον Αλί Αμπντολαχί, δείχνουν ότι η αμερικανική καταχώριση χρειάζεται επικαιροποίηση.

Η ουσία της καμπάνιας, ωστόσο, παραμένει σαφής: οι ΗΠΑ επιχειρούν να αυξήσουν την πίεση γύρω από την ανώτατη στρατιωτική και επιχειρησιακή δομή των Φρουρών της Επανάστασης, προσφέροντας ποσά που μπορούν να φτάσουν τα 10 εκατ. δολάρια για πληροφορίες που θεωρούν κρίσιμες.

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