Σε επώδυνες αποφάσεις για τον περιορισμό του δημοσιονομικού κενού στην Ουκρανία προσανατολίζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «δύσκολα και αντιδημοφιλή» μέτρα, καθώς τα οικονομικά της χώρας δέχονται πρόσθετη πίεση από το χρηματοδοτικό κενό ύψους 23 δισ. ευρώ που καταγράφεται στις στρατιωτικές δαπάνες.

Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για επτά νομοσχέδια – το περιεχόμενο των οποίων δεν διευκρίνισε – που «κάθε ένα είναι απαραίτητο» για τη μείωση του ελλείμματος στον κρατικό προϋπολογισμό.

«Ορισμένα μέτρα μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα, δυσάρεστα και αντιδημοφιλή. Αλλά αυτήν τη στιγμή, χωρίς αυτά είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως τις αμυντικές μας ανάγκες και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας», τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Η Ουκρανία βασίζεται εν πολλοίς στην οικονομική βοήθεια από τους συμμάχους της στη Δύση προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο απέναντι στους ρώσους εισβολείς. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όμως, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κονδύλια που είχαν προβλεφθεί αρχικά για το δεύτερο εξάμηνο, δημιουργώντας μια «τρύπα» 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει καίρια πλήγματα στους τομείς της μεταλλουργίας και των αγροτικών εξαγωγών, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την ουκρανική οικονομία.

Σύμφωνα με την Ροξολάνα Πιντλάσα, πρόεδρο της επιτροπής προϋπολογισμού του ουκρανικού κοινοβουλίου, κάθε ημέρα πολέμου κοστίζει στην Ουκρανία 190 εκατομμύρια δολάρια (165 εκατ. ευρώ) και η χώρα δεν μπορεί να καλύψει μόνη της αυτό το κόστος.

Τον Αύγουστο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τονίσει στους ευρωπαίους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Κίεβο ότι η Ουκρανία χρειάζεται «περισσότερα χρήματα, πολύ περισσότερα».

Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι είχαν συμφωνήσει τότε να χορηγήσουν στην Ουκρανία δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Ουκρανία έχει λάβει πάνω από 230 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές χώρες και 115 δισεκατομμύρια ευρώ από τις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να λάβει άλλα 160 δισεκατομμύρια ευρώ στο μέλλον, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου.

Δύο ακόμη νεκροί στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα σήμερα ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Σλοβιάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Βαντίμ Λιάχ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook πως ένας 54χρονος άνδρας και μια 73χρονη γυναίκα βρήκαν τον θάνατο, ενώ μια 69χρονη τραυματίστηκε. Συμπλήρωσε πως τρία σπίτια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Η πόλη Σλοβιάνσκ βρίσκεται στην περιφέρεια Ντονέτσκ, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι. Η περιφέρεια του Ντονέτσκ έχει βιώσει κάποιες από τις σφοδρότερες μάχες του πολέμου, που μετρά ήδη πάνω από τέσσερα χρόνια. Η Ρωσία θέλει να την ελέγξει ολόκληρη, κάτι που αποτελεί βασική εδαφική αξίωση του Κρεμλίνου στις διαπραγματεύσεις που έχουν περιέλθει σε τέλμα, αλλά που οι ΗΠΑ θέλουν να επανεκκινήσουν, με τους απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ να επισκέπτονται πρόσφατα τη Μόσχα και το Κίεβο.