Την πρόκριση για τους «16» του Λιγκ Καπ εξασφάλισε η Λίβερπουλ νικώντας με 3-1 την Τότεναμ στο Άνφιλντ.

Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει καλό ξεκίνημα στη φετινή Premier League, οπότε το Λιγκ Καπ ήταν μια καλή ευκαιρία για να ξεχάσουν για λίγο τα προβλήματά τους και αυτοί που τα κατάφεραν ήταν οι «κόκκινοι».

Η Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ στο 21′ με τον ΜακΑλιστερ, ο οποίος στο 54′ από σκόρερ έγινε δημιουργός, καθώς από δική του ενέργεια έγινε το 2-0 από τον Χάκπο.

Η Τότεναμ κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο 69′, όταν ο Γκάλαχερ μείωσε σε 2-1, στο 91′ όμως ο Σομποσλάι έγραψε το 3-1 και σφράγισε την πρόκριση της Λίβερπουλ στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.