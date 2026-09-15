Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν τρία άτομα στο Χαλάνδρι, την ώρα που, σύμφωνα με τις Αρχές, επιχειρούσαν να πάρουν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ από κατοικία. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων» σε εγκληματική οργάνωση.

Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του εξαπατούσαν τα θύματά τους και αποκτούσαν πρόσβαση σε κατοικίες εμφανιζόμενα ως «υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ», με στόχο την αρπαγή χρημάτων και αντικειμένων αξίας.

Η λεία που φέρεται να είχε συγκεντρώσει η οργάνωση από απάτες και κλοπές ξεπερνά συνολικά τις 80.000 ευρώ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης που είχαν ως “κύρια απασχόληση” τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, για να πετύχουν το σκοπό τους:

πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους,

παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ,

επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας,

έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από την οικία τους και

άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων και αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενα ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

Η δομή περιελάμβανε τα «διευθυντικά στελέχη», τους «τηλεφωνητές» και τους «εισπράκτορες». Οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες τους για την παραλαβή ή αφαίρεση χρημάτων και τιμαλφών.

Από την προανάκριση εξακριβώθηκε ότι οι 3 συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον ακόμη 4 περιπτώσεις με το ίδιο modus operandi, ενώ ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος αναζητείται, είχε παραχωρήσει όχημά του στην εγκληματική οργάνωση, το οποίο χρησιμοποιούσε ως «επιχειρησιακό όχημα» για τη μετάβαση των «εισπρακτόρων» στις οικίες των θυμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες περιπτώσεις, όπως και για να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί τους.