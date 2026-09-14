Στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Η έρευνα στην κατοικία του προκάλεσε την αντίδραση της οικογένειας και της νομικής του εκπροσώπησης, καθώς, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι το θύμα της υπόθεσης και δεν υπάρχει λόγος να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε και χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στην κατοικία του τραγουδιστή.

Η πλευρά της οικογένειας φέρεται να έχει εκφράσει την αντίθεσή της για τον έλεγχο του συγκεκριμένου αντικειμένου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία μπορεί να περιέχει χρήματα, προσωπικά στοιχεία ή άλλα αντικείμενα που δεν σχετίζονται με την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια ανάκτησης διαγραμμένων ψηφιακών δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Στόχος είναι να εντοπιστούν αρχεία που έχουν διαγραφεί, αλλά και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων και να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα ευρήματα από τις έρευνες τόσο στην κατοικία όσο και στις ηλεκτρονικές συσκευές αναμένεται να αξιολογηθούν συνολικά μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.