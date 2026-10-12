Νέες συμπλοκές ανάμεσα σε νεαρούς και αστυνομικούς ξέσπασαν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, με την αστυνομία να ανακοινώνει τουλάχιστον 10 συλλήψεις ανηλίκων.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Midi, του μεγαλύτερου της βελγικής πρωτεύουσας, στο περιθώριο συγκεντρώσεων νέων που ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο.

Η ίδια περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο επεισοδίων και την Παρασκευή, όταν καταγράφηκαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και πυρπολήσεις ηλεκτρικών πατινιών, στο περιθώριο συνδικαλιστικής διαδήλωσης κατά των μέτρων λιτότητας. Τότε είχαν συλληφθεί 16 ανήλικοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη.

🚨 BREAKING: Brussels Masked rioters smashed windows and set fire to STIB buses near Gare du Midi during Friday’s anti-austerity protest. Passengers were evacuated safely — no injuries reported. Police seized Molotovs, used water cannons and tear gas, and made over 100 arrests (many minors). The left are trying to push the narrative that the main march of ~30,000–50,000 stayed largely peaceful. — WasAcop (@WasAcop) October 10, 2026

Έλεγχοι μετά τα καλέσματα στα social media

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Σαββατοκύριακο κυκλοφόρησαν νέες προσκλήσεις για διαδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές προχώρησαν έτσι σε αυστηρότερους ελέγχους στο κέντρο των Βρυξελλών το πρωί της Δευτέρας.

Κατά τους ελέγχους, που η αστυνομία χαρακτήρισε προληπτικούς, κατασχέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων μπουκάλια με εύφλεκτα υγρά.

Στη συνέχεια, ομάδες ατόμων μετακινήθηκαν προς τον σταθμό Midi, όπου ξέσπασαν οι συμπλοκές.

«Κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους, οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο στόχαστρο ρίψεων αντικειμένων και οικοδομικών υλικών από αρκετά άτομα, ορισμένα εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους», ανέφερε η αστυνομία.

Περίπου 200 συλλήψεις στη Λιέγη

Τα νέα επεισόδια έρχονται σε μια περίοδο μαθητικών κινητοποιήσεων στο Βέλγιο. Η προγραμματισμένη συνδικαλιστική διαδήλωση της Παρασκευής στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε εν μέσω διαμαρτυριών μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις είχαν σημαδευτεί από βίαια επεισόδια και στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο. Από την 1η έως την 7η Οκτωβρίου, η αστυνομία προχώρησε εκεί σε περίπου 200 συλλήψεις.