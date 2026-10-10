Κάθε στοιχείο που θα δώσει περαιτέρω απαντήσεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη «ξεσκονίζουν» οι Αρχές. Ήδη έχει μπει «μπλόκο» στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο διάπραξης και άλλων αδικημάτων, οικονομικού ενδιαφέροντος. Την ίδια στιγμή η κόρη τους ζεύγους στην κατάθεσή της μίλησε για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και αποκάλυψε τι έζησε η ίδια.

Για τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε το πρωί του Σαββάτου 10/10 στο MEGA ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης ενώ χτες Παρασκευή (9/10), κατέθεσε στον ανακριτή η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών και υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της δύο φορές.

Όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, η κατάθεση της κόρης αποτελεί μια αναμενόμενη υπερασπιστική στρατηγική που στοχεύει στη μείωση του δόλου της 56χρονης γιατρού.

«Καταλαβαίνω ότι η κόρη τους εκλήθη και επιστρατεύτηκε για να υπερασπίσει τους γονείς της. Είναι για μένα κατανοητό και ανθρώπινο. Να ξέρετε ότι ο ποινικός μας κώδικας καταλαβαίνει αυτή την ανάγκη κάποιων οικείων να καταθέσουν έστω και ψέματα και γι’ αυτό και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τους απαλλάξει από κάθε ποινή. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τις σκέψεις μου αν δεν δω αποτυπωμένες σε έγγραφο το τι ακριβώς έχει κατατεθεί» είπε.

«Η κατάθεση της κόρης εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική και των δύο γονέων»

«Αν ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα πρέπει να δούμε αυτή η κατάθεση από ποια αποδεικτικά στοιχεία επιστηρίζεται. Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος λέει έκανα αυτό το πράγμα, πώς το επιστηρίζει; Και να δούμε και τη σκοπιμότητα. Προφανώς η σκοπιμότητα είναι συγκεκριμένη, είναι δεδομένη. Εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική και των δύο γονέων» συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Θέλει να αποδυναμώσει, να μικρύνει την ένταση του δόλου της μητέρας της. Θέλω να δω εάν είναι αληθές ή εάν είναι ένα υπερασπιστικό κατασκεύασμα. Δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι η εξής: όταν κάποιος κακοποιεί τα παιδιά του γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι εκπαιδευτικό και θα τα κάνει καλύτερα παιδιά, δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο. Είναι παράνομο. Και αν πάει και στα παιδιά του γείτονα ή στα παιδιά τα δικά μας και τα κακοποιήσει, δεν σημαίνει ότι επειδή το έκανε στα παιδιά του, θα πρέπει να τα κάνει και στα δικά μας τα παιδιά. Είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε έτσι με απλό τρόπο το τι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση» επεσήμανε ο Χαράλαμπος Λυκούδης και πρόσθεσε: «Δεύτερη παρατήρηση, ότι μία σειρά εγκληματικών ενεργειών έγιναν στον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ήταν και ότι παρέλειψε να του πάρει το ιατρικό ιστορικό. Εδώ στην κόρη της τι να βλέπει, το ξέρει το ιατρικό ιστορικό. Είναι η μητέρα της».

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα εξετάσεων και αναλύσεων από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε ο κ. Λυκούδης, η έρευνα αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με γερμανικό εργαστήριο, εξετάζοντας 1.600 ουσίες προκειμένου να προσφέρει αδιαμφισβήτητα στοιχεία στον ανακριτή.