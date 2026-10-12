Στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου η Δούκισσα Νομικού, με αφορμή όσα αποκάλυψε για την αποχώρησή της από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα το 2022.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν τη συνέντευξη που παραχώρησε η παρουσιάστρια στο vidcast «Πρώτη Λέξη» του Αντώνη Σροΐτερ, στην οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά με τόση αμεσότητα στις συνθήκες που την οδήγησαν να εγκαταλείψει την εκπομπή του ΑΝΤ1 πριν από τέσσερα χρόνια.

Η Δούκισσα Νομικού παραδέχτηκε πως εκείνη την περίοδο ένιωσε έντονο θυμό, καθώς θεωρούσε ότι είχαν ξεπεραστεί τα προσωπικά της όρια, ενώ εξήγησε πως η απόφαση να διακόψει μια επαγγελματική συνεργασία στη μέση της τηλεοπτικής σεζόν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αφού δεν αποτελεί κάτι που συνηθίζει να κάνει. «Για να φύγω στη μέση, σίγουρα κάτι δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Σίγουρα πληγώθηκα πολύ, θύμωσα πολύ, στεναχωρέθηκα πολύ, απογοητεύτηκα πολύ και ένιωσα πως είχε έρθει η στιγμή να βάλω τα όριά μου. Κακίες δεν κρατάω, αλλά δεν ξεχνώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

H ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την αιφνίδια αποχώρηση της Δ. Νομικού και το μήνυμα της ίδιας

Θυμίζουμε ότι ο ΑΝΤ1 είχε σημειώσει στην ανακοίνωσή του για την αποχώρηση της Δούκισσας Νομικού: «Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει ότι η Δούκισσα Νομικού αποχωρεί από «Το Πρωινό». Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, υπήρξαν διαφωνίες σε θέματα που δεν θα επέτρεπαν την ομαλή λειτουργία της εκπομπής. Η Δούκισσα παραμένει αγαπητό μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1».

H Δούκισσα Νομικού είχε σημειώσει στο προφίλ της στο Instagram: «Ευχαριστώ τον ΑΝΤ1 που σεβάστηκε την επιθυμία μου να αποχωρήσω από το Πρωινό. Τιμώ τις συνεργασίες μου όλα αυτά τα χρόνια με επαγγελματισμό, αφοσίωση και συνέπεια. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, ήταν όμως αναπόφευκτη. Ο σεβασμός είναι για μένα αξία αδιαπραγμάτευτη και οδηγός ζωής. Η ευγένεια είναι δύναμη και όχι αδυναμία. Ευχαριστώ το σταθμό και τους συντελεστές της εκπομπής, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, για όσα (λίγα) προλάβαμε να μοιραστούμε και εύχομαι στον Γιώργο και στην ομάδα καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη νοερή σας αγκαλιά όλες αυτές τις ημέρες, τη χρειαζόμουν».

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Είναι σαν να έγινε κάτι χοντρό με τον Γιώργο Λιάγκα»

«Το να φεύγεις μεσούσης της σεζόν από ένα πρόγραμμα και να ξέρεις ότι αυτό θα προκαλέσει και σχόλια και να βρίσκεις τη δύναμη να μιλήσεις γι’ αυτό τρία χρόνια μετά, προφανώς παιδιά κάτι έγινε και την ενόχλησε πάρα πολύ» ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Καλά, προφανώς έγινε κάτι, αλλά εγώ άλλο πράγμα αναρωτιέμαι. Διότι η Δούκισσα δεν είναι κανένα κοριτσάκι που ξεκίνησε τώρα στην τηλεόραση ή που δεν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Άρα λοιπόν, και χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον Γιώργο Λιάγκα, όταν πας να δουλέψεις με τον Γιώργο Λιάγκα, με τον οποίο έχεις βρεθεί κοινωνικά, τον γνωρίζεις, δεν βγήκες τώρα. Δεν ξέρεις ότι κυκλοφορεί ότι δεν θα είναι μια εύκολη συνεργασία;», σχολίασε με τη σειρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Παιδιά στη δουλειά μας πρέπει να νιώθεις καλά για να αποδίδεις. Κοίτα αυτό το αστειάκι που είδα στον αέρα ενδεχομένως να την ενόχλησε, γιατί ήταν μια γυναίκα παντρεμένη με παιδιά. Το ότι δεν είχε το ρόλο που περίμενε δεν νομίζω ότι ήταν αιτία να πει “πληγώθηκα, στεναχωρήθηκα, γροθιά στο στομάχι. Δεν ξεχνάω, είμαι σκορπίνα και έφυγα από την τηλεόραση”. Αυτό δείχνει ότι κάτι χοντρό έγινε. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τρία χρόνια μετά δίνεις την πρώτη σου συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και μιλάς τόσο αυστηρά. Για να τα λέει τόσο αυστηρά παιδιά, τρία χρόνια μετά, που είναι ένα κορίτσι που δεν είναι καθόλου αποτυχημένο, δηλαδή έχει κάνει πράγματα, δεν είναι ότι έχει κολλήσει στο παρελθόν. Δεν ξέρω. Είναι σαν να έγινε κάτι χοντρό», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.