Ο Βασίλειος Κωστέτσος παρενέβη δημόσια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στις αναφορές που συνδέουν τη μνήμη του τραγουδιστή με ζητήματα εξάρτησης. Με ανάρτησή του στο Instagram τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο σχεδιαστής μόδας ζήτησε να σταματήσει, όπως έγραψε, η δημόσια έκθεση της συγκεκριμένης πλευράς της ζωής του καλλιτέχνη.

Οι δύο άνδρες συνδέονταν με πολυετή φιλία και ο Βασίλειος Κωστέτσος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στον τραγουδιστή μετά τον θάνατό του. Αυτή τη φορά, επέλεξε να τοποθετηθεί για όσα εξακολουθούν να γράφονται και να λέγονται σχετικά με τις εξαρτήσεις, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αναφορές δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Είναι τραγικό που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμα την εξάρτηση του Μαζώ δεν ξέρω ή μάλλον φαντάζομαι για ποιους λόγους! Ας το σταματήσουν όμως!»

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ο σχεδιαστής έθεσε το ερώτημα κατά πόσο η επαναφορά τέτοιων θεμάτων μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης.

«Είναι άδικο για τον Γιώργο και την μνήμη του! Και επίσης δεν καταλαβαίνω που βοηθάει την μνήμη του Μαζώ όλο αυτό. Μήπως ξαφνικά θα σταματήσουν τις ουσίες! Όχι βέβαια οι εξαρτήσεις δεν σταματούν εκθέτοντας την μνήμη ενός ανθρώπου! Σταματούν με την παιδεία και την οικογένεια.»

Ο Βασίλειος Κωστέτσος αναφέρθηκε, επίσης, σε άλλους ανθρώπους της διεθνούς μουσικής και της showbiz που έχασαν τη ζωή τους από ουσίες, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι η δημόσια αναφορά στις εξαρτήσεις δεν οδηγεί από μόνη της στην αντιμετώπισή τους.

«Τόσοι σταρ έφυγαν από ουσίες και όχι από εγκληματίες, όπως ο Μαζώ. Βοήθησε ο θάνατος τους πουθενά ή σταμάτησαν να παίρνουν ουσίες μετά ο κόσμος; Ο γιος της Cindy Crawford τι νέο παιδί! Το βοήθησε πουθενά όλοι αυτοί που γνώριζε ότι έφυγαν από ουσίες;»

Κλείνοντας, ο σχεδιαστής ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μουσική παρακαταθήκη του τραγουδιστή και όχι στις αναφορές για την προσωπική του ζωή.

«Όχι, γι’ αυτό ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός της μνήμης του για τις εξαρτήσεις που αφορούσε μόνον εκείνο και ας τον θυμόμαστε για το αναντικατάστατο έργο του στην μουσική!», έγραψε ο Βασίλειος Κωστέτσος.