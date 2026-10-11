Η ώρα της κρίσης για τα ακριβή αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένονται οι οριστικές απαντήσεις από τα εξειδικευμένα εργαστήρια για τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και πλέον θα αποκαλυφθούν επισήμως οι ουσίες που χορήγησε η 56χρονη γιατρός στον δημοφιλή καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Αν επιβεβαιωθούν τα πρώτα ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία στον Μαζωνάκη χορηγήθηκε το επικίνδυνο «κοκτέιλ» μιδαζολάμης και προποφόλης προκειμένου να επιτευχθεί η μέθη που επεδίωκε η γιατρός, τότε ίσως εκεί κρύβεται και η απάντηση στο τι τον οδήγησε στον θάνατο.

Τι ζητά η 56χρονη γιατρός

Η 56χρονη γιατρός φέρεται να ζητά να ερευνηθούν τα φάρμακα που τυχόν είχε στο σπίτι του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μία κίνηση, που εντάσσεται στο πλαίσιο προσπάθειας να υποστηρίξει ότι δεν του χορήγησε εκείνη όλες τις ουσίες.

Σε αυτό το πλαίσιο ενδεχομένως εντάσσεται και η αναζήτηση που έκανε στο AI την ημέρα θανάτου του Μαζωνάκη, εάν η προποφόλη δίνεται ως χάπι. Μία ισχυρή αναισθητική ουσία, που δεν έχει αντίδοτο, η οποία φαίνεται πως χορηγήθηκε σε συνδυασμό με τη μιδαζολάμη.

Όσο όμως οι δύο γιατροί προσπαθούσαν να βρουν τρόπο για να καλύψουν τα ίχνη τους, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, με την αδράνεια των δύο γιατρών αλλά και τα ολέθρια λάθη τους, να στερούν από τον Γιώργο Μαζωνάκη την ευκαιρία να ζήσει.

Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί που πλέον ακολουθούν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, συναντήθηκαν και πάλι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Επί δύο ώρες συζήτησαν σε ήρεμο κλίμα για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο γιατρός άλλωστε περιμένει την ολοκλήρωση των καταθέσεων αλλά και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να υποβάλλει αίτημα αποφυλάκισης με βραχιολάκι.