Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης της 41χρονης, η οποία κατηγορείται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει με ατροπίνη τον εν διαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, στο Περιστέρι, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια», ενώ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της περνούν χειροπέδες.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από καταγγελία του γιατρού, ο οποίος φέρεται να είχε συγκεντρώσει στοιχεία που τον οδήγησαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 41χρονη είχε αντικλείδι της κατοικίας του και εισήλθε σε αυτή φορώντας χειρουργική μάσκα, σκούφο και γάντια. Εκεί φέρεται να πρόσθεσε άγνωστη ουσία σε τρόφιμα και νερό.

Μαζί με την 41χρονη συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι φέρεται να την περίμεναν σε κοντινή απόσταση με το αυτοκίνητό τους. Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 10 ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό, όπως γάντια και μάσκα.

Δείτε το βίντεο από τη σύλληψη:

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση με την ατροπίνη

Τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα που εμφάνισε ο στρατιωτικός γιατρός καταγράφηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν το ζευγάρι είχε ήδη έρθει σε διάσταση. Μετά από γεύματα, ο άνδρας φέρεται να παρουσίαζε αλλοίωση στη γεύση, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία και ψευδαισθήσεις, χωρίς αρχικά να υποψιάζεται ότι ενδεχομένως επρόκειτο για απόπειρα δηλητηρίασης.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να ήταν μια έξοδος του γιατρού με την εν διαστάσει σύζυγό του σε εστιατόριο των βορείων προαστίων, πριν από περίπου δύο μήνες. Ο ίδιος ζήτησε να δει το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπίστωσε ότι η 41χρονη πρόσθετε κρυφά υγρό στο ποτήρι του.

Στη συνέχεια, αποφάσισε να εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης στην κατοικία του, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία. Το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, η κάμερα φέρεται να κατέγραψε τη γυναίκα να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε βάζο με μέλι.

Ο γιατρός, παρακολουθώντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ειδοποίησε την Αστυνομία και μετέβη στο σημείο. Ακολούθησε καταδίωξη της 41χρονης, μέχρι να ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Η ουσία που εντοπίστηκε έχει σταλεί για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να προσδιοριστεί η σύστασή της. Οι κατηγορίες σε βάρος των εμπλεκομένων και τα στοιχεία της έρευνας θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.