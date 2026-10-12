Μια χειρουργική επέμβαση που κατέληξε σε μια εξαιρετικά σοβαρή περιπέτεια υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 46χρονη Τρίσα Στίβενς, μητέρα έξι παιδιών, κατηγορεί γιατρούς και νοσοκομεία ότι δεν αντιμετώπισαν εγκαίρως μια μετεγχειρητική λοίμωξη, με αποτέλεσμα να υποστεί σηπτικό σοκ και να αποκτήσει μόνιμες αναπηρίες.

Η γυναίκα έχασε και τα δύο κάτω άκρα της, το δεξί της χέρι, μέρος του αριστερού χεριού της, καθώς και ιστούς από τα χείλη και τη γλώσσα της. Επιπλέον, υπέστη βλάβη στον νωτιαίο μυελό, η οποία προκάλεσε παράλυση από τη μέση και κάτω.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα The Oregonian, η Στίβενς, η οποία κατοικεί στην περιοχή Μπόρινγκ, έχει στραφεί δικαστικά εναντίον τριών γιατρών και δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Πόρτλαντ, ζητώντας 68,5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.

Την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επέμβαση, τα έξι παιδιά της ήταν ηλικίας μεταξύ επτά και 21 ετών. Η ίδια κατάφερε να επιβιώσει από τη σοβαρή λοίμωξη, ωστόσο οι συνέπειες στην υγεία της έχουν αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της.

«Υπάρχουν ημέρες που ακόμη δεν ξέρω τι ήταν πιο δύσκολο: το ότι παραλίγο να πεθάνω ή το ότι ξύπνησα και συνειδητοποίησα όλα όσα μου είχαν στερηθεί», εξομολογήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο KGW8, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της, Μπράιαν, ο οποίος είναι πυροσβέστης.

A lawsuit says doctors should have caught — and treated — a devastating infection that tore across Trisha Stevens’ body after surgery. https://t.co/MAEmTkjzG4 — The Oregonian (@Oregonian) October 8, 2026

Από μια γυναικολογική επέμβαση σε δύο εβδομάδες έντονων συμπτωμάτων

Η υπόθεση άρχισε στις 4 Οκτωβρίου 2024, όταν η Στίβενς εισήχθη σε εγκατάσταση της Bridgetown Medical Group, στο Πόρτλαντ, προκειμένου να υποβληθεί σε αφαίρεση της μήτρας και των σαλπίγγων της.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι η ιστοπαθολογική ανάλυση, η οποία ολοκληρώθηκε τέσσερις ημέρες μετά το χειρουργείο, αποκάλυψε ενδείξεις φλεγμονής. Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ο γιατρός που την είχε χειρουργήσει, Άλβιν Νακαμούρα, δεν έλεγξε τα ευρήματα της εξέτασης.

Στο διάστημα που ακολούθησε, η υγεία της παρουσίαζε συνεχή επιδείνωση. Για περίπου δύο εβδομάδες αντιμετώπιζε κοιλιακούς πόνους, οι οποίοι γίνονταν ολοένα πιο έντονοι, χωρίς να έχει προσδιοριστεί τι τους προκαλούσε.

Μάλιστα, η 46χρονη θυμάται ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό κατά τη διάρκεια αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου στον οποίο συμμετείχε ο γιος της. Καθώς κατέβαινε τα σκαλοπάτια της εξέδρας, ένιωσε ξαφνικά μια έντονη αίσθηση, σαν να είχε υποστεί εσωτερική ρήξη.

Το τηλεφώνημα στο ιατρείο και οι οδηγίες που καταγγέλλει

Στις 22 Οκτωβρίου, η Στίβενς επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ιατρείο του χειρουργού της, αναζητώντας βοήθεια για μια σειρά σοβαρών συμπτωμάτων.

Όπως περιγράφεται στην αγωγή, ανέφερε ότι εξακολουθούσε να αιμορραγεί μετά την επέμβαση, είχε αποβάλει έναν θρόμβο αίματος με μέγεθος αντίστοιχο μπάλας του μπέιζμπολ και παρουσίαζε πυρετό, διάρροια και επώδυνες κοιλιακές συσπάσεις.

Παρά την εικόνα που περιέγραψε, η νοσηλεύτρια με την οποία συνομίλησε φέρεται να της συνέστησε ανάπαυση και αυξημένη κατανάλωση υγρών.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της ενάγουσας, ο Νακαμούρα ενημερώθηκε για την επικοινωνία και ζήτησε να μεταφερθεί στην ασθενή η οδηγία να ελέγχει την αιμορραγία της στο σπίτι. Επίσκεψη στο νοσοκομείο φέρεται να της συστήθηκε μόνο σε περίπτωση που απέβαλλε νέο θρόμβο.

Η εσπευσμένη μεταφορά στο νοσοκομείο και η διάγνωση

Περίπου 13 ώρες μετά την επικοινωνία με το ιατρείο, η κατάσταση της Στίβενς είχε επιβαρυνθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε χρειάστηκε επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη.

Στις 23:10 της ίδιας ημέρας μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Legacy Mount Hood, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές διαταραχές των ζωτικών λειτουργιών της.

Η καρδιά της χτυπούσε με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα, η αρτηριακή της πίεση ήταν χαμηλή και ανέπνεε γρήγορα. Παράλληλα, η αιμορραγία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε, σύμφωνα με την αγωγή, χρειαζόταν τρεις αλλαγές πλήρως εμποτισμένων σερβιετών μέσα σε μία ώρα.

Οι ιατρικές εξετάσεις ανέδειξαν περιτονίτιδα, δηλαδή φλεγμονή της μεμβράνης που περιβάλλει τα όργανα της κοιλιακής χώρας, καθώς και γαλακτική οξέωση, μια διαταραχή που σχετίζεται με την αυξημένη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στον οργανισμό.

Διαπιστώθηκε επίσης οξεία βλάβη των νεφρών, ενώ η παρουσία βακτηρίων στο αίμα επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της λοίμωξης. Η ασθενής είχε πλέον περιέλθει σε σηπτικό σοκ, κατάσταση κατά την οποία η αντίδραση του οργανισμού στη λοίμωξη προκαλεί επικίνδυνη διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων.

Οι καταγγελίες για τις αποφάσεις των γιατρών

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγωγή δίνεται στους χειρισμούς του ιατρικού προσωπικού κατά τις πρώτες ώρες νοσηλείας της 46χρονης.

Ο γιατρός Γκρέγκορι Άιλερς, ο οποίος την εξέτασε περίπου στις 03:24, φέρεται να διαπίστωσε ότι τα χείλη του χειρουργικού τραύματος είχαν ανοίξει και παρουσίαζαν αλλοιώσεις. Παράλληλα, αναγνώρισε την ύπαρξη λοίμωξης στη χειρουργημένη περιοχή.

Ωστόσο, η Στίβενς υποστηρίζει ότι δεν προτάθηκε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση ούτε πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος διαγνωστικός έλεγχος για ενδεχόμενη ενδοκοιλιακή λοίμωξη.

Αργότερα εξετάστηκε και από τον γενικό χειρουργό Ρόμπερτ Αζάρ, ο οποίος συνέστησε αντιβιοτική αγωγή.

Η οικογένεια στρέφεται δικαστικά και εναντίον του συγκεκριμένου γιατρού, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες για τη χειρουργική αντιμετώπιση της εστίας της λοίμωξης.

Κατά τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αγωγή, η καθυστέρηση επέτρεψε στη λοίμωξη να εξελιχθεί, με αποτέλεσμα η ασθενής να παρουσιάσει ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων.

Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί με οριστική δικαστική απόφαση.

Οι επεμβάσεις που άλλαξαν οριστικά τη ζωή της

Η επιβίωση της Στίβενς συνοδεύτηκε από εξαιρετικά σοβαρές σωματικές απώλειες.

Στις 6 Νοεμβρίου 2024, περίπου έναν μήνα μετά την αρχική επέμβαση, οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν και τα δύο πόδια της σε ύψος πάνω από τα γόνατα.

Στη συνέχεια χρειάστηκε να αφαιρεθεί το δεξί της χέρι, καθώς και ο αντίχειρας και τμήματα άλλων δακτύλων του αριστερού χεριού.

Η εκτεταμένη καταστροφή ιστών επηρέασε επίσης το στόμα της, οδηγώντας σε απώλεια μέρους των χειλιών και της γλώσσας της.

Επιπλέον, η βλάβη που υπέστη στον νωτιαίο μυελό είχε ως συνέπεια να χάσει την κινητικότητα και την αισθητικότητα στο κάτω μέρος του σώματός της.

Στην προσφυγή της στη Δικαιοσύνη, η 46χρονη αποδίδει αυτές τις μόνιμες βλάβες στην καθυστέρηση διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας της μετεγχειρητικής λοίμωξης.

Από την ανεξαρτησία στη διαρκή ανάγκη φροντίδας

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ρετ Φρέιζερ, περιέγραψε στην εφημερίδα The Oregonian τις τεράστιες αλλαγές που έχει επιφέρει η περιπέτεια στην καθημερινότητα της Στίβενς.

«Πριν αρρωστήσει, ήταν μητέρα πλήρους απασχόλησης και ενεργό, ανεξάρτητο μέλος της οικογένειάς της», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη ζωή της πριν από τη νοσηλεία, πρόσθεσε:

«Φρόντιζε την οικογένεια, διαχειριζόταν την καθημερινότητα του σπιτιού, οδηγούσε, μαγείρευε, καθάριζε, παρακολουθούσε τις δραστηριότητες των παιδιών της και συμμετείχε πλήρως στη ζωή που είχαν χτίσει με τον σύζυγό της».

Σήμερα, η γυναίκα εξαρτάται από τη βοήθεια άλλων ανθρώπων ακόμη και για βασικές καθημερινές ανάγκες, όπως η σίτιση.

Οι βλάβες στο στόμα της έχουν επηρεάσει την ομιλία της, ενώ εξακολουθεί να χρειάζεται συστηματική περιποίηση για πληγές και έλκη.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη σωματική υγεία της 46χρονης, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά τον τρόπο ζωής της, την αυτονομία της και τη δυνατότητά της να συμμετέχει στις δραστηριότητες των παιδιών της.

Στα δικαστήρια η υπόθεση με αίτημα αποζημίωσης 68,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Στίβενς και η οικογένειά της ζητούν να τους επιδικαστεί αποζημίωση 68,5 εκατομμυρίων δολαρίων, επικαλούμενοι τις μόνιμες αναπηρίες, τις ανάγκες μακροχρόνιας περίθαλψης και τις συνέπειες που είχε η περιπέτεια για ολόκληρη την οικογένεια.

Η αγωγή στρέφεται κατά τριών γιατρών και δύο νοσοκομείων, με βασικό ισχυρισμό ότι δεν αναγνωρίστηκε και δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως η σοβαρή λοίμωξη που ακολούθησε την υστερεκτομή.

Η δικαστική εξέταση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση σχετικά με την ευθύνη των εναγομένων.