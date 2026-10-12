Η Κατερίνα Διδασκάλου με την κόρη της, Φλώρα, ήταν καλεσμένες στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό».

«Ήμουν πολύ μικρή όταν έκανα την Φλώρα. Είναι το πρώτο μου παιδί», σημείωσε η ηθοποιός και τόνισε ότι τα παιδιά της την έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο.

Η κόρη της, Φλώρα Βέη, είναι life coach και μένει στο Άμστερνταμ. Η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου ανέφερε ότι η ηθοποιός ήταν πολύ τρυφερή μαζί της και πάντα της είχε φρέσκο χυμό πορτοκάλι για πρωινό πριν πάει στο σχολείο. Μάλιστα, όταν έκανε κρύο έβαζε τα καλσόν στο καλοριφέρ για να μην κρυώνει η Φλώρα όταν το έβαζε για να πάει στο σχολείο της. «Ήμασταν εύκολα παιδιά, διαβάζαμε μόνες μας. Είχαμε πάντα φαγητό έτοιμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Διδασκάλου πρωταγωνιστεί για 15η χρονιά στην θεατρική παράσταση «Η πόρνη από πάνω».