Η Μάρα Ζαχαρέα ετοιμάστηκε να επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star έπειτα από επτά ημέρες απουσίας, καθώς η οξεία λαρυγγίτιδα που την ταλαιπώρησε επηρέασε τη φωνή της. Η δημοσιογράφος ενημέρωσε τους ακολούθους της στο Instagram για την κατάσταση της υγείας της, χωρίς να χάσει το χιούμορ της.

Λίγο πριν βρεθεί ξανά μπροστά στις κάμερες, η παρουσιάστρια περιέγραψε την επιστροφή της ως ένα μικρό στοίχημα, αφού, όπως είπε, δεν είχε ανακτήσει ακόμη πλήρως τη φωνή της.

«Μια εβδομάδα έχω να έρθω γραφείο, μια εβδομάδα να πω δελτίο. Οξεία λαρυγγίτιδα ήταν αυτή και ακόμα δεν ξέρω αν είμαι και τελείως καλά», ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε.

Στη συνέχεια, σχολίασε με αυτοσαρκασμό τον ήχο της φωνής της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακουστεί διαφορετική από ό,τι την έχουν συνηθίσει οι τηλεθεατές.

«Θα βγω έτσι να πω δελτίο με μια φωνή που είναι λίγο για δελτίο, λίγο για μεταμεοσονύχτια εκπομπή. Θα φανεί», είπε η Μάρα Ζαχαρέα.

Η παρουσιάστρια δεν είχε εργαστεί ούτε είχε εκφωνήσει το δελτίο για μία εβδομάδα, ενώ η επιστροφή της συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία η φωνή της παρέμενε επηρεασμένη από τη λαρυγγίτιδα.