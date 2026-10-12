Με ένα ξεχωριστό πάρτι λήξης στον χώρο του Athénée την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη διοργάνωση του ArtRove, την επιμέλεια της οποίας είχε η Tatiana Gecmen-Waldek.

Η αυλαία έπεσε μετά από τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες η σύγχρονη εικαστική σκηνή συνδέθηκε με τη μόδα, το design και την καθημερινότητα της πόλης, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους του πολιτισμού, της μόδας και του σχεδιασμού. Στο πλαίσιο του εγχειρήματος, το Athénée λειτούργησε ως βασικός υποστηρικτής και φιλοξένησε τις τελευταίες δημιουργίες που υπέγραψε ο Αλέξανδρος Βασμουλάκης, σε συνεργασία με τη George Benias Gallery.

Η πολιτιστική διαδρομή στη Βουκουρεστίου

Η ολοκλήρωση των δράσεων αφήνει το αποτύπωμά της στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου και στα γύρω στενά, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της Αθήνας ως σημείου συνάντησης για τις παραστατικές και εικαστικές τέχνες.

Χρύσανθος Πανάς, Ελένη Γιόκαρη, Ελένη Αγιοστρατίτη Κωνσταντίνος Σαράντης, Βερονίκη Χαριτάτου Αλίκη Παληού, Γιώργος Παπαλέξης, Tatiana Gecmen Waldek Αλίκη Παληού, Ανδρέας Μιχαλόπουλος Αλίκη Παληού, Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Mr & Mrs Vilgrain Tatiana Gecmen-Waldek, Χρύσανθος Πανάς

Οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες αποχαιρέτησαν τη φετινή πρωτοβουλία, η οποία έβγαλε τα έργα έξω από τα καθιερωμένα αίθρια των εκθεσιακών χώρων και τα ενέταξε στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας.