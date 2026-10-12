Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους παραγωγούς στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ έως τις 19 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να δρομολογηθεί η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.

Η διαδικασία αφορά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα το διάστημα 1-4 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις στον τοπικό ανταποκριτή του Οργανισμού, καλύπτοντας απώλειες σε φυτική παραγωγή, φυτικό κεφάλαιο, γεωργικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, βάσει του νόμου 3877/2010 και των σχετικών κανονισμών.

Στο στάδιο των ελέγχων οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο

Παράλληλα, οι κτηνίατροι του Οργανισμού πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για τις δηλώσεις απώλειας ζωικού κεφαλαίου που έχουν ήδη κατατεθεί από τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση των αυτοψιών, θα συνταχθούν τα τελικά πορίσματα ώστε να καθοριστεί το ακριβές ύψος των αποζημιώσεων που θα λάβει κάθε δικαιούχος ασφαλισμένος παραγωγός.

Οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για ζημιές σε παραγωγή, εξοπλισμό και ζωικό κεφάλαιο μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις