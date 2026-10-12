Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, ύστερα από καταγγελία για απειλές σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Σύμφωνα με το tempo24.news, αστυνομικοί της Ασφάλειας εντόπισαν τον άνδρα έξω από τον χώρο όπου εργάζεται η γυναίκα και του πέρασαν χειροπέδες.

Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι ο άνδρας, μιλώντας για την πρώην σύζυγό του, φέρεται να ανέφερε τη φράση «σήμερα θα την τελειώσω τη δουλειά».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε φόβο στη γυναίκα, η οποία απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, ζητώντας την παρέμβασή τους.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, ο άνδρας φέρεται να είχε αποφυλακιστεί πριν από μικρό χρονικό διάστημα, καθώς είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όνομά του είχε συνδεθεί και στο παρελθόν με άλλες υποθέσεις που είχαν απασχολήσει την Αστυνομία.