Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρουσίασε μια διαφορετική πτυχή της δημιουργικότητάς του μέσα από την έκθεση φωτογραφίας «FΩS». Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο TAF – The Art Foundation, στο Μοναστηράκι, από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, με επίκεντρο το φως, τα έντονα χρώματα και την αισιόδοξη ματιά απέναντι στην καθημερινότητα.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, της δημοσιογραφίας και των επιχειρήσεων να επισκέπτονται τον χώρο και να στηρίζουν το νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα του παρουσιαστή.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Φαίη Σκορδά, η Μαρίνα Σάττι, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Ζήνα Κουτσελίνη, η Αναστασία Γιάμαλη, η Ήβη Αδάμου με τον Μιχάλη Κουινέλη, ο Κώστας Μαρτάκης, ο Απόστολος Γκλέτσος, η Έλλη Κοκκίνου, η Λένα Ζευγαρά, ο Γιώργος Αλκαίος, ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα. Στο πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε και η σύντροφός του, Νάνσυ Αντωνίου.

«FΩS»: Το φως και τα χρώματα ως μήνυμα αισιοδοξίας

Πίσω από τον τίτλο «FΩS» βρίσκεται η επιθυμία του Γρηγόρη Αρναούτογλου να αναδείξει μια πιο φωτεινή πλευρά της πραγματικότητας. Μέσα από τις φωτογραφικές του δημιουργίες και την επεξεργασία των εικόνων με τη χρήση του φωτός και του χρώματος, γνώριμα στιγμιότυπα αποκτούν διαφορετική αισθητική και καλλιτεχνική διάσταση.

Για τον παρουσιαστή, το φως λειτουργεί και ως σύμβολο ελπίδας. Σε μια καθημερινότητα που συχνά κυριαρχείται από αρνητικές ειδήσεις, κοινωνικά προβλήματα και περιστατικά βίας, η έκθεση επιχειρεί να μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δημιουργικής έκφρασης.

Η «επανάσταση του φωτός» και η «επανάσταση των χρωμάτων», όπως τις περιέγραψε ο ίδιος, αποτελούν τον βασικό άξονα της έκθεσης, μέσα από την οποία θέλησε να προσθέσει τη δική του φωτεινή πινελιά στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Η συνάντηση με τον Πάνο Νικολακόπουλο

Το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, την έκθεση επισκέφθηκε και ο δημοσιογράφος και influencer Πάνος Νικολακόπουλος. Μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου περιηγήθηκαν στον χώρο και συζήτησαν για τη φιλοσοφία της έκθεσης, τις φωτογραφικές δημιουργίες και τα μηνύματα που θέλει να μεταδώσει ο παρουσιαστής μέσα από αυτές.

Ο Πάνος Νικολακόπουλος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την επίσκεψή του, δίνοντας στους διαδικτυακούς του ακολούθους μια εικόνα από τα έργα και τη συνάντησή τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιέγραψε την έκθεση ως μια προσωπική προσπάθεια να φέρει περισσότερο φως και χρώμα σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δυσάρεστες ειδήσεις και κοινωνικές δυσκολίες. Η ανάγκη να αναζητήσουμε τη θετική πλευρά της ζωής, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες, αποτελεί ένα από τα βασικά μηνύματα του «FΩS».

Από την έκθεση «12.000 km» στο «FΩS»

Η φωτογραφία δεν αποτελεί μια νέα ενασχόληση για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τον Δεκέμβριο του 2019 είχε παρουσιάσει την πρώτη προσωπική του έκθεση, με τίτλο «12.000 km», στην The Blender Gallery, στη Γλυφάδα.

Τότε είχε εκθέσει 90 φωτογραφίες από ταξίδια του σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, αποτυπώνοντας πρόσωπα, τοπία και στιγμές της καθημερινότητας.

Στη δεύτερη έκθεσή του, επτά χρόνια αργότερα, η προσέγγιση διαφοροποιείται, καθώς η φωτογραφία συνδυάζεται με δημιουργική επεξεργασία και έντονες χρωματικές παρεμβάσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που δίνει έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στο συναίσθημα που αυτή μπορεί να προκαλέσει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, η έκθεση συνδέεται με κοινωνικές δράσεις με την υποστήριξη του Betsson Foundation, με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τον εκφοβισμό και τη στήριξη παιδιών, ενώ μέρος των εσόδων προορίζεται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Με το «FΩS», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει στη φωτογραφία, επιλέγοντας να εκφραστεί μέσα από το φως και τα χρώματα. Το μήνυμα που επιχειρεί να μεταφέρει είναι πως ακόμη και στις πιο γκρίζες στιγμές της καθημερινότητας μπορεί να υπάρχει χώρος για αισιοδοξία και δημιουργία.