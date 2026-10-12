Αντίδραση από τους διαδικτυακούς του φίλους προκάλεσε η νέα δημοσίευση που έκανε ο Λευτέρης Πανταζής στα προσωπικά του προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο για να ανακοινώσει επίσημα τη μουσική του σύμπραξη με τον Πάνο Κιάμο στην Ακτή Πειραιώς. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της κάποιων ακολούθων του μετατοπίστηκε στην εξωτερική του εικόνα, με τα σχόλια για τις αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό του να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Τα αρνητικά σχόλια και η συνεργασία στην Ακτή Πειραιώς

Αρκετοί χρήστες στάθηκαν στο αποτέλεσμα των αλλαγών που έχει κάνει στην εμφάνισή του, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά τους κάτω από την ανάρτηση, την ώρα που άλλοι προσπαθούσαν να εστιάσουν στο καλλιτεχνικό σκέλος της είδησης.

Παρά τον θόρυβο γύρω από την εικόνα του, η συνεργασία του με τον Πάνο Κιάμο στην Ακτή Πειραιώς αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νυχτερινά σχήματα της σεζόν.