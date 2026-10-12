Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε επιβατικό αεροσκάφος της ινδικής αεροπορικής εταιρείας IndiGo, όταν ένα power bank τυλίχθηκε στις φλόγες εν ώρα πτήσης, αναγκάζοντας τους πιλότους να εκτρέψουν το αεροπλάνο και να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της πτήσης 6E 6115, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νέο Δελχί προς το Τσενάι της Ινδίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Βίντεο που καταγράφηκε μέσα στην καμπίνα αποτυπώνει τις χαοτικές στιγμές που ακολούθησαν, καθώς οι επιβάτες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Ακούγονται φωνές και κραυγές «φωτιά», ενώ ορισμένοι επιβάτες έσπευσαν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα από το αεροσκάφος και άλλοι προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες.

Το power bank βρισκόταν μέσα σε αποσκευή, η οποία είχε τοποθετηθεί σε χώρο αποθήκευσης πάνω από τα καθίσματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλήρωμα καμπίνας επενέβη χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.

Το αεροσκάφος, ένα Airbus A321, εκτράπηκε από την πορεία του και κατευθύνθηκε προς το Χαϊντεραμπάντ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο Rajiv Gandhi. Στη συνέχεια, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και επιβιβάστηκαν σε άλλο αεροσκάφος για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Τσενάι.

Η ανακοίνωση της IndiGo

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι εντοπίστηκε καπνός από ηλεκτρονική συσκευή επιβάτη.

«Η πτήση 6E 6115 της IndiGo, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νέο Δελχί προς το Τσενάι στις 11 Οκτωβρίου 2026, εκτράπηκε προς το Χαϊντεραμπάντ, αφού εντοπίστηκε καπνός από προσωπική ηλεκτρονική συσκευή επιβάτη», ανέφερε η εταιρεία.

Όπως πρόσθεσε, το πλήρωμα καμπίνας αντέδρασε άμεσα και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο. Οι πιλότοι αποφάσισαν την εκτροπή της πτήσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Οι κίνδυνοι από τις μπαταρίες λιθίου

Τα power banks περιέχουν μπαταρίες λιθίου, οι οποίες, εάν υποστούν ζημιά, ενδέχεται να προκαλέσουν έντονη φωτιά και να απελευθερώσουν τοξικούς καπνούς. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «θερμική διαφυγή» και μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας της μπαταρίας.

Για τον περιορισμό των κινδύνων, αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες ή ακόμη και απαγορεύσεις για τους φορητούς φορτιστές.

WATCH: A power bank caught fire in an overhead luggage compartment aboard an IndiGo flight Sunday, prompting the aircraft to divert to Hyderabad, where it landed safely. https://t.co/lp6EgbwUZW — Breaking911 (@Breaking911) October 11, 2026

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA) ανακοίνωσε αλλαγές στους κανόνες για τις μπαταρίες λιθίου και τα power banks, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με τις οδηγίες της, οι φορητοί φορτιστές πρέπει να μεταφέρονται στις χειραποσκευές και να προστατεύονται ξεχωριστά όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να επαναφορτίζονται κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση άλλων φορητών συσκευών εντός του αεροσκάφους. Κάθε επιβάτης επιτρέπεται να μεταφέρει έως δύο power banks.

Το περιστατικό στην Ινδία έρχεται μετά από ανάλογο συμβάν τον προηγούμενο μήνα, όταν πτήση από την Ολλανδία προς την Καραϊβική αναγκάστηκε να επιστρέψει ενώ βρισκόταν πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, έπειτα από αναφορές ότι ένα power bank είχε πιθανότατα πιάσει φωτιά εν πτήσει.