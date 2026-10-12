Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο μεταμόσχευση ήπατος σε Ελληνίδα ασθενή είκοσι οκτώ ετών. Πρόκειται για την Ειρήνη Σ., η οποία ολοκληρώνει τις σπουδές του μεταπτυχιακού της στην Ολλανδία.

Η κοπέλα υποφέρει από την σπάνια γενετική ασθένεια -την νόσο του Γουίλσον- η οποία προκαλεί συσσώρευση χαλκού στο ήπαρ. Ενώ η ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα παρουσίασε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε και σειρά άλλων ζωτικών οργάνων και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Αθήνας.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα το Ελληνοϊταλικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις, με την δραστηριοποίηση της ομάδας του καθηγητή Ρενατο Ρομανιόλι, υπεύθυνου του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette, Πόλη της Υγείας του Τορίνο.

H κοπέλα μεταφέρθηκε στην Ιταλία με ειδικό αεροσκάφος και όταν εισήχθη στο νοσοκομείο ήταν διασωληνωμένη, «με μετρημένες ώρες ζωής στην διάθεσή της», όπως ανέφεραν οι επιστήμονες. Χάρη σε ειδική αγωγή, μειώθηκε άμεσα η ποσότητα χαλκού από το ήπαρ της, ενώ μέσα σε δώδεκα ώρες, βρέθηκε μόσχευμα και η εικοσιοκτάχρονη οδηγήθηκε στο χειρουργείο.

Η επέμβαση, την οποία πραγματοποίησαν ο καθηγητής Ρομανιόλι και οι συνεργάτες του, διήρκεσε δέκα ολόκληρες ώρες.

Η μετεγχειρητική πορεία ήταν κάθε άλλο παρά απλή, εξαιτίας σειράς επιπλοκών που προέκυψαν. Για την επιτυχή τους αντιμετώπιση συνεργάστηκαν ειδικοί νεφρολόγοι, ανοσολόγοι, ηπατολόγοι, αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Τορίνο. Όπως έγινε γνωστό, η νεαρή Ελληνίδα πήρε μόλις εξιτήριο και η βελτίωσή της κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική από τους θεράποντες γιατρούς της.

«Πρόκειται για την δύναμη της δωρεάς σωματικών οργάνων, για ένα μεγάλο δώρο της ζωής, ένα καινούριο ήπαρ. Μαζί με την αριστεία των γιατρών μας σε σειρά επιστημονικών κλάδων, επέτρεψε να σωθεί η ζωή μιας νεαρής Ελληνίδας, όταν η κατάστασή της έμοιαζε να αφήνει ελάχιστα περιθώρια ελπίδας», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Le Molinette, Λίβιο Τρανκίντα.