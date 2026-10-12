Ο 62χρονος γιος της 89χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι η ηλικιωμένη πέθανε από ασφυξία.

Η γυναίκα, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσα στην κατοικία της στην οδό Σουλίου. Την εντόπισε ο 69χρονος ανιψιός της. Στο ίδιο σπίτι διέμενε και ο γιος της.

Κατά την εξέταση της σορού, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό της 89χρονης, καθώς και ενδείξεις πάλης. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η εκτίμηση για τον χρόνο θανάτου τοποθετεί το περιστατικό το απόγευμα της Κυριακής.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον 62χρονο

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 62χρονος είναι επίσης ρακοσυλλέκτης και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάνει χρήση ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Σημάδια κακοποίησης στο σώμα της 89χρονης

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα της 89χρονης, ενώ ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία, έπειτα από απόφραξη των αεροφόρων οδών. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν, επίσης, παλαιότερες εκχυμώσεις και εκδορές, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης της γυναίκας και το ενδεχόμενο προηγούμενης κακοποίησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 62χρονος γιος της φέρεται να την είχε απειλήσει και να την είχε κυνηγήσει στο παρελθόν, με την ηλικιωμένη να προσπαθεί να κρυφτεί για να αποφύγει ενδεχόμενη επίθεση.